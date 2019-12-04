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5 декабря • обновлено в 02:16
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Хаски устроила пожар в доме

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Собака породы хаски устроила в доме пожар, включив микроволновую печь.

О происшествии сообщила пожарная служба Эссекса (Великобритания), передает BBC News.

Случай произошел, когда хозяева оставили хаски в доме одну.

Животное включило на кухне микроволновую печь, внутри которой находился пакет с булочками.

Вскоре он загорелся и вызвал небольшой пожар.

Владелец, которого в то время не было дома, был предупрежден о возгорании приложением на мобильном телефоне.

Когда пожарные примчались на вызов, кухня была полностью заполнена дымом.

Однако им удалось оперативно устранить пожар и не допустить распространение огня на остальную часть дома.

Хаски устроила в доме пожар

Хаски устроила в доме пожар

pixabay.com

Служащие пожарной станции отметили, что случай является показательным: не следует хранить продукты в микроволновке, когда устройства не используются, ведь животные или дети могут включить печь легче, чем кажется.

По словам пожарных, собака не пострадала.

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Место
Великобритания
Теги
недвижимость пожар животные
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