Хаскі влаштувала пожежу в будинку

Собака породи хаскі влаштувала в будинку пожежу, ввімкнувши мікрохвильову піч.

Про подію повідомила пожежна служба Ессекса (Велика Британія), передає BBC News.

Випадок стався, коли господарі залишили хаскі в будинку одну.

Тварина включила на кухні мікрохвильову піч, всередині якої знаходився пакет з булочками.

Незабаром він загорівся і викликав невелику пожежу.

Власник, якого в той час не було вдома, був попереджений про спалах додатком на мобільному телефоні.

Коли пожежні примчали на виклик, кухня була повністю заповнена димом.

Однак їм вдалося оперативно усунути пожежу і не допустити поширення вогню на решту будинку.

Хаскі влаштувала в будинку пожежу pixabay.com

Службовці пожежної станції відзначили, що випадок є показовим: не слід зберігати продукти в мікрохвильовці, коли пристрої не використовуються, адже тварини або діти можуть включити піч легше, ніж здається.

За словами пожежників, собака не постраждала.

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