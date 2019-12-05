Новый глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович задекларировал две квартиры.
Об этом стало известно из его декларации о доходах за 2018 год.
Дробович владеет квартирой в Киеве, которая имеет площадь 51,65 кв.м и находится в совместной собственности с другими членами его семьи. Ещё одна квартира площадью 48,4 кв.м в Ивано-Франковске принадлежит жене Ирине и также состоит в общей собственности с ее родственниками.
Дробович был назначен главой Украинского института национальной памяти 4 декабря 2019 года.
Новый глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович.
facebook.com/anton.drobovych
Он является доцентом Национального педагогического университета им. Драгоманова, экспертом Института общественно-экономических исследований и автором множества научных работ в области философии, культурологии и антропологии.
Также Антон Дробович руководил образовательными программами Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр".
Как сообщал OBOZREVATEL, 4 декабря, Кабинет министров Украины назначил новым главой Украинского института национальной памяти Антона Дробовича.
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