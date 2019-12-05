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5 декабря • обновлено в 10:12
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Антон Дробович задекларировал две квартиры

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Новый глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович задекларировал две квартиры.

Об этом стало известно из его декларации о доходах за 2018 год.

Дробович владеет квартирой в Киеве, которая имеет площадь 51,65 кв.м и находится в совместной собственности с другими членами его семьи. Ещё одна квартира площадью 48,4 кв.м в Ивано-Франковске принадлежит жене Ирине и также состоит в общей собственности с ее родственниками.

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Дробович был назначен главой Украинского института национальной памяти 4 декабря 2019 года.

Новый глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович.

Новый глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович.

facebook.com/anton.drobovych

Он является доцентом Национального педагогического университета им. Драгоманова, экспертом Института общественно-экономических исследований и автором множества научных работ в области философии, культурологии и антропологии.

Также Антон Дробович руководил образовательными программами Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр".

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 декабря, Кабинет министров Украины назначил новым главой Украинского института национальной памяти Антона Дробовича.

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Место
Украина
Теги
недвижимость Институт национальной памяти декларация
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