Новий глава Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович задекларував дві квартири.

Про це стало відомо з його декларації про доходи за 2018 рік.

Дробович володіє квартирою в Києві, яка має площу 51,65 кв.м і перебуває в спільній власності з іншими членами його сім'ї. Ще одна квартира площею 48,4 кв.м в Івано-Франківську належить дружині Ірині й також є у спільній власності з її родичами.

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Дробович був призначений главою Українського інституту національної пам'яті 4 грудня 2019 року.

Новий глава Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович. facebook.com/anton.drobovych

Він є доцентом Національного педагогічного університету ім. Драгоманова, експертом Інституту суспільно-економічних досліджень і автором безлічі наукових робіт з філософії, культурології та антропології.

Також Антон Дробович керував освітніми програмами Меморіального центру Голокосту " Бабин Яр".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 грудня, Кабінет міністрів України призначив новим главою Українського інституту національної пам'яті Антона Дробовича.

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