Когда стоит ехать в Казахстан: лучшее время познать страну

Настоящая жемчужина Центральной Азии Казахстан сейчас только раскрывает свой потенциал для международных туристов. А это значит, что не все представляют, когда именно оптимально ехать в эту страну, чтобы максимально насладиться ее культурой и природой.

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Поэтому для тех, кто хочет получить от Казахстана максимум, издание Lonely Planet составило гайд, когда лучше всего отправляться на отдых и с какой целью. Цены на жилье здесь остаются достаточно стабильными в течение всего года, хотя зимой выбор может быть несколько ограниченным. Поэтому полагаться советуют в первую очередь на погоду и на виды отдыха, которые вы хотите получить.

Казахстан имеет резко континентальный климат с большими сезонными и региональными контрастами. Будьте готовы к жаркому лету, пронзительным, темным и снежным зимам, а также умеренным весне и осени. Эти переходные сезоны идеально подходят как для знакомства с городами страны, так и для путешествий по степи. Однако устроить сказочное путешествие по дикому Казахстану можно в любое время – главное знать, куда и когда именно ехать.

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С мая по сентябрь: время для исследования дикой природы

Хотя в Казахстане никогда не бывает толп, лето считается здесь разгаром туристического сезона. И на это есть веская причина: теплая погода позволяет забираться глубоко в горы, поскольку к середине июня снег сходит с большинства перевалов. В начале лета в Тянь-Шане стартует сезон пеших походов, который длится до конца сентября (имейте в виду, что некоторые высокогорные тропы все еще могут быть покрыты снегом). Это начало туристического сезона, поэтому билеты на поезда и отели стоит бронировать заранее.

В то время как многие казахи отправляются на побережье озера Иссык-Куль в соседний Кыргызстан, популярным остается и огромное собственное озеро в Государственном национальном природном парке "Бурабай". Остановиться можно в поселке Бурабай, однако он довольно популярен среди местных, поэтому позаботьтесь о предварительном бронировании. Выйдите отсюда на пешеходные тропы среди близлежащих березовых лесов, и вы быстро окажетесь практически наедине с природой. В этих краях стоит провести несколько дней: арендовать катамаран или небольшую лодку на озере или подняться на один из холмов, откуда открывается фантастический вид на парк.

Что является настоящей изюминкой летней поездки в Казахстан? Возможность добраться до Алтайских гор – дикого края с богатой фауной, удаленного настолько, что это придает путешествию легкий привкус экстрима. Катон-Карагайский национальный парк с его зелеными лугами, местным медом и изысканной горной кухней обязательно должен быть в вашем списке, если вы ищете именно такого отдыха.

Летом также можно посетить такие регионы, как плато Устюрт. Хотя это пустынная и сухая степь с соответствующей жарой днем, здесь всегда дует легкий ветерок. То же самое касается и города Актау. Здешнее побережье Каспийского моря вообще усеяно пляжами и курортами, поэтому вы точно найдете место для себя.

Весной и осенью: время для единения с природой и культурой

Весна в эту огромную страну приходит в разное время: на севере – аж в мае, в южных регионах – в апреле. Но когда бы она ни наступила, казахская весна всегда скоротечна и непременно ознаменована праздником Навруз, который приходится примерно на третью неделю марта и совпадает с весенним равноденствием. По всей стране (как и во всей Центральной Азии) этот праздник начала нового сезона отмечают абсолютно все. По главным площадям казахстанских городов разносится аромат сумаляка – сладкой пасты из пророщенной пшеницы, которую готовят в течение недели. В это время также устраивают национальные игры, танцы и певческие выступления. Астана имеет репутацию города, где Навруз празднуют особенно масштабно и зрелищно.

Позже, когда весна достигает своего пика, местные жители и путешественники отправляются на холмы, чтобы увидеть цветение первых диких тюльпанов на лугах. Хотя они считаются национальным цветком Нидерландов, на самом деле эти любимые многими цветы родом именно из Центральной Азии. Вскоре после них расцветают удивительные маки. Для путешествий в этот сезон как нельзя лучше подходят холмы в окрестностях Шымкента.

Осень в степных культурах, в том числе и у казахов – это период празднований, на который часто планируют свадьбы. Благодаря меняющимся краскам лесов и прохладной температуре осень становится лучшим временем для посещения Чаринского каньона, где летом слишком жарко для комфортного отдыха. В начале осеннего сезона также приятно ходить в походы в окрестностях Алтайских гор на востоке – при условии, что еще не выпал первый снег.

Для путешественников, чей маршрут охватывает сразу несколько стран Центральной Азии, весна и осень являются идеальным временем для поездки, поскольку погода в жарких соседних регионах, например в Узбекистане, в эти месяцы остается вполне комфортной.

Зима: экстремальная и безупречная для отчаянных лыжников

Если морозы до -30°C не пугают вас, то зимний визит в Казахстан приготовил много приятных бонусов для любителей приключений. Любители гор могут покататься на лыжах на горнолыжном курорте Шимбулак недалеко от Алматы. Это самый большой горнолыжный курорт в Центральной Азии, трассы которого пролегают через живописные хребты Тянь-Шаня.

Если не брать во внимание лыжный спорт, зима может оказаться непростым временем для путешествия по Казахстану из-за ветров, которые проносятся по степи и приносят пронизывающий холод. В менее морозные дни в небольших селах можно наткнуться на матч по кокпару – казахской версии центральноазиатской игры, где всадники вместо мяча для поло используют тушу козла. А в дни, когда ветер утихает, тишина и безлюдность степи одновременно и давят, и невероятно бодрят.

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