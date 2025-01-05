Зимние каникулы: куда отправиться с ребенком в Киеве

Школьное обучение на паузе, а малыши скучают дома? И вы все еще думаете как разнообразить семейный отдых и сделать его немного интереснее? Тогда айда в столицу! Сегодня рассказываем, где побывать и какие достопримечательности посетить, чтобы ваши малыши запомнили этот уикенд надолго.

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"Зимняя страна" на ВДНХ

Рождественская локация, которая уже 10 лет организует праздник для киевлян и гостей города.

Здесь располагается большой каток, площадью более 2500 квадратных метров. Катание сопровождается музыкой и яркими декорациями. Работают инструкторы, которые каждого научат стоять на коньках.

Советуем посетить Фабрику грез. Туристы могут увидеть как эльфы изготавливают елочные украшения и попытаться это сделать самим.

Далее сходите в Оранжерею магии с вечнозелеными растениями и пальмами, которые удерживают звездное небо. Всюду царит спокойная атмосфера, можно почитать, поучаствовать в тематических мероприятиях и прогуляться с аудиогидом.

Посетите выставку-ферму живых тропических бабочек, музей науки и резиденцию Санты.

Куда без аттракционов? Здесь и колесо обозрения, и известная Венецианская карусель.

Кстати, на ВДНХ можно встретить сказочных снеговиков: Добряка, Умника, Лакомку, Затейника, Озорника и т.д.

WOW Park

Инновационный развлекательный центр площадью 1400 квадратных метров. Здесь находятся множество игровых активностей, направленных на умственное и физическое развитие детей.

Советуем сходить в Артфабрику и посмотреть, как создается конструктор. Наглядный макет завода с динамическими движениями механизмов позволит юным посетителям проследить весь процесс изготовления фигурок от начала до конца.

Интересными для детей будут разнообразные приставки и интерактивная зона.

Океанариум "Морская сказка"

Дом для более чем 3000 водных жителей.

Малыши могут осмотреть около 50 аквариумов и прогуляться по подводному тоннелю.

Путешествие начинается с затонувшего корабля, где живут рыбки, морские звезды и ежи. Далее маленькие туристы попадают в мир Амазонии с открытым бассейном со скатами и кошачьими акулами.

Музей науки и техники "Экспериментариум"

Каждый ребенок может познать окружающий мир через эксперименты и опыты.

В музее размещаются более 100 экспонатов, с которыми можно взаимодействовать! Малыши может запускать молнии, создавать мыльные пузыри гигантских размеров и исследовать оптические иллюзии. Каждый экспонат сопровождается подробным описанием и инструкцией.

Среди экспозиций: торнадо в миниатюре, зеркальный лабиринт, музыкальные инструменты и плазменный шар Николы Теслы.

А еще дети могут поучаствовать в различных тематических шоу, в частности, электрическом, химическом и кулинарном.

Семейный развлекательный парк "Галактика"

Один из самых больших в Европе. Тематический центр имеет площадь более 20 000 квадратных метров.

Здесь размещается множество аттракционов для разной возрастной категории: Американская горка, Башня падения, зеркальный и ленточный лабиринты, батутный комплекс, уникальный приключенческий аттракцион "Space Hub" и единственный в Украине "Динопарк".

Интересные мероприятия

В период праздников советуем посетить интересные тематические представления. К примеру, "Щенки спасают Новый Год" и "Щелкунчик: Рождественская сказка" в Октябрьском дворце, "Ледяное сердце" в Доме офицеров Вооруженных сил Украины и "Магическая история" в Киевском культурном кластере "Краков".

Выбирайте интересные локации и активности, и пусть это время станет настоящим праздником для всей семьи!

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