Живописный и чистый: назван лучший пляж Европы

Для многих путешественников выбор пляжа для летнего отпуска – это не только вопрос красивых фотографий. Важно, чтобы море было теплым и чистым, жилье не стоило слишком дорого, рядом была хорошая инфраструктура, а дорога до курорта не занимала слишком много времени.

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Лучшим пляжем Европы назвали Mogren Beach в Черногории. Он обошел популярный Nissi Beach на Кипре благодаря сочетанию красивых пейзажей, прозрачной воды, удобного расположения недалеко от Будвы и относительно доступных цен. Пляж был оценен в рамках рейтинга European Beach Index, сообщает Express.

Чем особенный Mogren Beach

В исследовании учитывались температура моря и воздуха, отзывы туристов, стоимость проживания, цены на напитки и расстояние до ближайшего аэропорта.

Пляж Могрен расположен недалеко от Старого города Будвы – одного из самых известных курортов Черногории. Это не один цельный пляж, а две живописные бухты, соединенные деревянным мостиком и узким проходом в скале.

Пляж расположен у подножия высоких песчаниковых обрывов, а вода здесь имеет прозрачный бирюзовый оттенок. Именно сочетание скал, Адриатического моря и близости к историческому центру Будвы делает Могрен одним из самых красивых мест Будванской ривьеры.

Какие пляжи вошли в рейтинг

Второе место занял Nissi Beach на Кипре. Ранее он уже возглавлял подобные рейтинги и до сих пор остается одним из самых любимых пляжей среди туристов. Его ценят за золотистый песок, бирюзовую воду и очень теплую погоду.

Летом температура моря у Nissi Beach в среднем превышает 27 градусов, а температура воздуха достигает почти 29 градусов. Однако в этом году кипрский пляж уступил Черногории из-за более высоких затрат.

Третье место занял Playa de Maspalomas на испанском острове Гран-Канария. Его преимуществами стали стабильно солнечная погода, хорошие отзывы туристов и высокая популярность. Пляж имеет более 5 тысяч пятизвездочных отзывов, а средняя температура воздуха в июле составляет около 27,8 градуса.

На четвертом месте оказался Irakli Beach в Болгарии. Это один из самых доступных пляжей в рейтинге.

Пятое место занял Elafonissi Beach в Греции. Он известен своими светлыми песками, лагунами и красивыми пейзажами, но в общем рейтинге оказался ниже из-за соотношения стоимости и других практических факторов.

Другие популярные пляжи Европы

В список также вошли Praia da Falésia в Португалии, Zlatni Rat в Хорватии, La Pelosa Beach в Италии, Bournemouth Beach в Великобритании и Plage de Palombaggia на Корсике во Франции.

Каждый из этих пляжей имеет свои преимущества. Например, La Pelosa славится прозрачной водой и красивыми пейзажами Сардинии, а Zlatni Rat в Хорватии – необычной формой мыса, которая меняется в зависимости от ветра и течений.

Популярные курорты часто становятся дороже из-за высокого спроса. Поэтому даже очень красивые пляжи могут уступать менее раскрученным местам, если там слишком высокие цены или большое скопление туристов.

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