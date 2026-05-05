Жемчужина Азии: куда поехать в доступный пляжный отпуск

Вьетнам все чаще появляется в списках самых привлекательных направлений для бюджетного отпуска. Эта страна Юго-Восточной Азии предлагает не только теплый климат, но и богатое культурное наследие и разнообразные локации для путешествий.

Как отмечает Daily Express, здесь легко совместить пляжный релакс с исследованием древних городов и современных мегаполисов. Туристов привлекает и то, что цены на проживание, питание и развлечения остаются значительно ниже, чем во многих популярных курортах. Именно поэтому Вьетнам становится идеальным вариантом для тех, кто ищет яркие впечатления без чрезмерных затрат.

Ханой

Столица Вьетнама – это место, где древность гармонично переплетается с современностью. В Старом квартале туристы могут затеряться среди узких улочек, базаров и многочисленных кафе с традиционной кухней. Атмосфера города наполнена ароматами уличной еды и звуками оживленной жизни.

Особое внимание стоит обратить на исторические достопримечательности, среди которых храм Нгок Сон и озеро Хоан Кием, создающее ощущение покоя посреди городской суеты. Для более глубокого погружения в историю страны стоит посетить комплекс Хо Ши Мина с его знаковыми объектами.

Хойан

Этот город на побережье поражает своей атмосферой старины и спокойствия. Его исторический центр, охраняемый ЮНЕСКО, известен узкими улочками, фонарями и традиционной архитектурой. Прогулки здесь создают ощущение путешествия в прошлое.

Хойан также славится своими мастерами-краснодеревщиками и близостью к живописным пляжам. Туристы могут совместить культурный отдых с релаксом на побережье или прогулками среди рисовых полей и кокосовых рощ.

Хошимин

Крупнейший город страны поражает активным ритмом жизни и многообразием развлечений. Здесь сочетаются исторические памятники и современная инфраструктура, что делает его важным культурным центром.

Среди ключевых мест – Дворец Независимости и популярные рынки, где можно почувствовать настоящий колорит города. По вечерам туристов привлекают бары, клубы и оживленная ночная жизнь, которая не уступает другим мегаполисам мира.

Залив Халонг

Это одно из самых известных мест страны, которое поражает своей уникальной природой. Изумрудная вода и многочисленные известняковые острова создают пейзажи, которые выглядят почти нереально.

Лучший способ исследовать залив – отправиться в круиз. Во время путешествия можно не только любоваться видами, но и заняться каякингом, посетить пещеры или даже попробовать ночную рыбалку.

Цены на отдых во Вьетнаме

Одной из ключевых причин популярности Вьетнама является его доступность. Несмотря на относительно дорогой перелет, расходы на месте остаются минимальными. Жилье, еда и развлечения стоят значительно дешевле, чем в большинстве туристических стран.

Даже бюджетные путешественники могут позволить себе комфортный отдых. Стоимость проживания начинается с очень низких цен, а питание в местных заведениях приятно удивляет доступностью.

Например, цены на жилье стартуют примерно от 4 фунтов стерлингов за ночь в хостелах (240 грн), тогда как отдельные номера можно найти от 7 фунтов (420 грн), а проживание в отеле – от 26 фунтов за ночь (1560 грн).

Питание также доступно: полноценный ужин на двоих обойдется около 15 фунтов (900 грн), а местное пиво стоит от 18 до 50 пенсов в зависимости от города до 30 грн). Именно такое соотношение цены и качества делает Вьетнам одним из самых выгодных направлений для путешествий.

