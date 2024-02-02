Замки-кинозвезды: топ построек, где проходили съемки известных фильмов

Во время просмотра любимых сериалов многие зрители мечтают попасть по ту сторону экрана, чтобы своими глазами увидеть красоту рыцарского зала, где трапезничали храбрые воины, или осмотреть крепость с ее несгибаемыми стенами, которые несколько веков подряд служили щитом для населения.

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На самом деле, их желание вполне реально и исполнимо. Надо только спланировать маршрут по выдающимся локациям, где проходили съемки известных кинолент.

Замок Хайклер, Великобритания

Это старинное сооружение "засветилось" во многих фильмах. Ее можно увидеть в многочисленных эпизодах "Дживс и Вустер", в экранизации романа Агаты Кристи "Поезд в 4.50 из Педдингтона". А еще без нее не обошелся ни один сезон сериала "Аббатство Даунтон".

История жизни этого красавца до своего звездного часа не менее интересна и увлекательна. Он стоит на фундаменте дворца, построенного еще в VIII веке. Современный вид он приобрел в 1842 году, когда комплекс оказался во владениях семьи Генри Герберта. До этого времени он постоянно переходил из рук в руки. Нередко такое частое изменение хозяев положительно влияет на ход событий, ведь каждый владелец желает переделать хоромы под себя. Но это бывает не всегда.

Хайклеру не повезло. Ни один собственник даже не пытался провести реставрационные работы. Для сооружения, возраст которого перевалил за порядочную сотню лет, это не очень хорошо. Но, к счастью, замку все же удалось дождаться момента, когда на него обратили внимание.

Сам дворец расположен недалеко от Лондона, в чаще большого парка. Так что он хорошенько изолирован от современных застроек. Это позволяет режиссерам передавать дух давних времен в своих кинокартинах.

Кстати, замок пока закрыт для посетителей. Дата официального открытия будет оглашена на официальном сайте.

Айт-Бен-Хадду, Марокко

Этот комплекс также не отстает от предыдущего красавца. На его территории проходили съемки знаменитых кинокартин. Его стены, окрестности, туннели, разнообразные залы мы можем увидеть в фильмах: "Иисус из Назарета", "Последний соблазн Христа", "Кундун", "Александра", "Гладиатор", "Лоуренс Аравийский" и даже в первой бондиане с Тимоти Далтоном в главной роли.

Первый камень крепости заложили в XI веке. Ее появление на свет похоже на историю многих фортификационных укреплений. Бастион строили для защиты караванных путей. Но кто бы мог подумать, что когда-нибудь главный "марокканский щит" станет кинозвездой.

Интересно, что старинный комплекс до сих пор принадлежит знатной семье. Государство планирует превратить его в туристический объект национального масштаба. Но эти планы существуют пока только на бумаге. Но есть хорошая новость: попасть внутрь возможно. Здесь проживающая семья хорошо понимает желание путешественников, поэтому радостно впускает в стены своего дома. Хозяева даже устроили маленький этнографический музей, увидеть экспонаты которого можно за символическую плату.

Кстати, попасть в замок можно через четыре входа. Два функционируют на бесплатной основе, два – на платной.

Форт Рикассоли, Мальта

А этого красавчика вы точно видели в кинолентах "Троя", "Игра престолов" и "Гладиатор".

Главную звезду исторических фильмов построили в конце XVII века. Как и положено, ее строили для обороны. Но глядя сегодня на нее, трудно сказать, что когда-то ее хрупкие стены выдерживали длительные осады. И это действительно правда. Ее элегантные укрепления долгое время не могли покорить захватчики. Впоследствии бастион был захвачен британцами. Тогда форпост стал исполнять роль тюрьмы.

К сожалению, на территорию цитадели вход запрещен. Поэтому попасть внутрь у вас не получится. Да и побродить по ее окрестностям тоже нереально. Твердыню "охраняют" воды залив Ринеллы. Но не огорчайтесь, укрепление хорошо видно с другого берега. Любоваться издали его нереальной красотой никто не запретит.

Замок Химеди, Япония

Старейший замковый комплекс страны восходящего солнца также засветился в известных кинолентах. Более подробно его можно разглядеть в картинах "Последний самурай" с Томом Крузом и "Живешь только дважды" с Шоном Коннери. Также вблизи него снимали эпизоды драм "Ран" и "Тень воина".

В свое время это сооружение заметили не только режиссеры, но и Всемирная организация ЮНЕСКО. Еще до выхода фильмов на большие экраны дворец попал под защиту института.

Строительство пагоды началось в XIV веке, официально завершилось в XVII. И дело не в том, что архитекторы не могли довести до ума работы. На самом деле такой долгий процесс обусловлен частой сменой собственников, каждый из которых хотел переделать дом под себя.

Кстати, сооружение имеет второе название – Замок белой цапли. Попасть на территорию комплекса достаточно легко. Здесь постоянно проводят экскурсии и даже разрешенные фотосъемки.

Оказывается, попасть на другую сторону экрана можно. Стоит только захотеть и, конечно, приобрести билеты в локацию мечты.

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