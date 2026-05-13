Забудьте о Бангкоке: какой город в Азии переживает туристический бум

Ханой стремительно становится одним из самых популярных направлений в Азии. Столица Вьетнама привлекает путешественников атмосферными старыми кварталами, уличной едой, доступными ценами, кофейной культурой и знаменитой Train Street, где поезд проходит прямо между домами и кафе.

Этот город дает яркое первое знакомство с Вьетнамом. Здесь хаотичное движение мопедов сочетается с колониальной архитектурой, запахом лапши, кофе и рынков. Именно поэтому Ханой переживает настоящий туристический бум и становится одним из самых интересных городов Юго-Восточной Азии, информирует Travel off Path.

Если раньше многие туристы в первую очередь думали о Бангкоке, Бали или Сингапуре, то теперь все больше внимания получает Вьетнам. Ханой, столица страны, стал особенно популярным среди путешественников, которые ищут не только пляжи, но и настоящую городскую атмосферу.

Одна из главных причин популярности Ханоя – знаменитая Train Street в Старом квартале. Это узкая улица, по которой проходит настоящий поезд, а дома, кафе и столики расположены совсем рядом с путями.

Туристы приходят сюда, чтобы выпить вьетнамский кофе и увидеть момент, когда поезд медленно проходит через тесный коридор между зданиями.

Ханой известен своим движением, и мопеды здесь являются почти отдельной частью городского пейзажа. Улицы кажутся хаотичными, но в этом хаосе есть своя логика.

Отдельная причина приехать в Ханой – еда. Город славится лапшой, уличными заведениями, супами, жареными блюдами и знаменитым вьетнамским кофе.

Еще одна причина туристического бума – цены. На фоне многих популярных азиатских городов Ханой остается довольно доступным для путешественников. По приведенным данным, ночь в отеле может стоить примерно 80–150 долларов, ужин на двоих – 30–60 долларов, кофе или пиво – около 2–4 долларов, а короткая поездка на такси – 3–6 долларов. При этом всегда можно найти и более дешевые варианты, особенно если не ограничиваться самыми туристическими местами.

Ханой может быть удобной точкой для более широкого путешествия по стране. Вьетнам сейчас активно набирает популярность, и туристов привлекают не только крупные города, но и пляжи, горы, бухты и исторические места.

Среди самых известных направлений – Дананг с пляжами, Хошимин с современной энергией, бухта Халонг, старинный Хойан и другие локации. Но именно Ханой часто становится городом, с которого начинается первое сильное впечатление от страны.

