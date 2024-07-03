Ярко и дешево: где бюджетно отдохнуть в Европе в 2024 году
Лето в разгаре, а вы все еще ищете бюджетный вариант для отпуска? Куда поехать в путешествие, не тратя много средств, читайте дальше.
Болгария
Располагается в восточной части Балканского полуострова. Климатические условия мягкие, а высокая температура воздуха летом совсем не ощущается. Вода в море тихая и прозрачная. Эта страна удивит туристов своим разнообразием: от величественных замков до живописных древних поселений и оживленных современных городов.
Приблизительные цены:
- Авиабилеты (Варшава – София – Варшава) – от $258
- Место в хостеле — от $14
- Двухместный номер в отеле — от $28
- Завтрак в бюджетном кафе – от $5-9
- Бутылка воды (1,5 литра) - $0,57
- Чашка кофе - $1,29
- Проезд в общественном транспорте – от $0,99 до $1,2
Достопримечательности:
- Ботанический сад
Локация находится у летней королевской резиденции в курортном городке Балчик. Здесь хранится вторая по величине коллекция кактусов в Европе. Она уступает только монакскому. А еще на территории ботсада растут экзотические секвы, магнолии, конфетные деревья, можжевельник, лилии и т.д.
Кроме разнообразия флоры, на территории локации возведено несколько интересных достопримечательностей. Следует внимательно рассмотреть: Серебряный колодец, виллу "Синяя звезда", часовню, водяной дворец Нимфеум и усадьбу "Тихое гнездо".
- Поморийское озеро
Концентрация минералов в водоеме даже выше, чем в Мертвом море. Потому туристов здесь немало. Многие едут сюда, чтобы избавиться от хронических заболеваний. Но имейте в виду, грязевое обертывание лучше не проводить без предварительной консультации врача. Организм может негативно отреагировать на процедуру.
Будете здесь, обязательно посетите Музей соли, Птичий заповедник и Дом приема посетителей. Гости смогут послушать лекции орнитологов, посмотреть документальные фильмы и понаблюдать за жителями озера.
- Старый Несебр
Древнейший город страны. Не поверите, но большая его часть находится под водой. Значительную территорию затопило еще несколько столетий тому назад. На поверхности остался только маленький клочок. На нем и размещаются основные достопримечательности: руины византийских бань, базилика Святой Софии, западная крепостная стена.
Чтобы узнать больше об истории локации, рекомендуем посетить Археологический и Этнографический музеи.
Чехия
Страна поражает природным богатством и архитектурным наследием: от величественных гор и живописных парков до таинственных пещер и бурных гейзеров Карловых Вар.
Приблизительные цены:
- Стоимость билетов (Варшава – Прага – Варшава) составляет от $284.
- Место в хостеле – от $18
- Двухместный номер в отеле — от $45
- Завтрак в бюджетном кафе - $7-9
- Бутылка воды (1,5 литра) - $0,69
- Чашка кофе - $2,59
- Проезд в общественном транспорте - $1,11
Достопримечательности:
- Пражский град
Один из самых старинных замков мира. И это не просто слова, а зафиксированный факт в Книге рекордов Гиннеса. Кстати, здесь также размещена администрация президента, а еще построен главный кафедральный собор Праги. В нем находятся гробницы известных чешских деятелей, а также похоронен святой Ян Непомуцкий.
Обязательно посетите главную святыню столицы — церковь Святого Вита, Северные ворота и Королевский сад. Кстати, эти локации бесплатны для гостей. Если будете в замке в полдень, советуем понаблюдать за почетной сменой караула.
- Чешский рай
Местные ландшафты образовались еще 250 миллионов лет назад. Самая интересная достопримечательность — каменный город, который вытачивало море в течение нескольких тысячелетий. Здесь туристов на каждом шагу ждут живописные виды, величественные крепости и башни. Путешественники могут как самостоятельно отправиться в пеший поход, так и заказать экскурсию. Обычно маршрут пролегает через твердыню Сихров, гроты и хрустальное озеро.
- Моравский карст
Комплекс насчитывает 1100 подземных систем, но для посещения открыто только пять ходов: Пункевные и Слоупско-Шошовские пещеры, а также Бальцарка, Екатеринская и Выпустек. Кстати, здесь можно поплавать на лодке по реке Пунква. С водного транспорта открывается вид на водоемы и каньоны.
Словения
Страна известна термальными источниками и живописными побережьями Адриатического моря. Здесь размещается множество лечебных курортов: Рогашка Слатина, Римские Термы, Термы Олимия, Добрна и т.д.
Приблизительные цены:
- Стоимость билетов (Варшава – Любляна – Варшава) составляет от $364.
- Место в хостеле — от $27
- Двухместный номер в отеле — от $99.
- Завтрак в бюджетном кафе - $15.
- Бутылка воды (1,5 литра) - $0,86
- Чашка кофе - $1,99
- Проезд в общественном транспорте - $1,60
Достопримечательности:
- Бледское озеро
Располагается среди горных вершин на северо-западе страны. Посреди водоема расположена часовня Успения и с легендарным Колоколом Желаний. Если хотите, чтобы мечта обязательно сбылась, не забудьте в него позвонить.
А еще рядом возвышается одноименный замок. Раньше он служил резиденцией для монархов, сейчас здесь находится музей.
- Постойнская Яма
Система карстовых пещер со стенами известняковой породы. Целый год здесь температура держится на отметке 10°C. А еще здесь размещается аквариум с "человеческой рыбкой". Кстати, идти на ощупь не придется. С XIX века подземелье оснащено электроосвещением и железной дорогой.
- Идрия
Шахтерский город был создан на месте бывших ферм. Все из-за местного жителя, нашедшего в колодце проблески ртути. Самая известная достопримечательность – технический музей, который находится в замке Геверкенг.
А еще местность славится необычными кружевами и можжевеловой водкой. Если любите крепкие настойки, обязательно попробуйте этот напиток.
Пора планировать путешествие мечты. Выбирайте маршрут и направляйтесь за яркими впечатлениям.
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