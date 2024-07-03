Ярко и дешево: где бюджетно отдохнуть в Европе в 2024 году

Лето в разгаре, а вы все еще ищете бюджетный вариант для отпуска? Куда поехать в путешествие, не тратя много средств, читайте дальше.

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Болгария

Располагается в восточной части Балканского полуострова. Климатические условия мягкие, а высокая температура воздуха летом совсем не ощущается. Вода в море тихая и прозрачная. Эта страна удивит туристов своим разнообразием: от величественных замков до живописных древних поселений и оживленных современных городов.

Приблизительные цены:

Авиабилеты (Варшава – София – Варшава) – от $258

Место в хостеле — от $14

Двухместный номер в отеле — от $28

Завтрак в бюджетном кафе – от $5-9

Бутылка воды (1,5 литра) - $0,57

Чашка кофе - $1,29

Проезд в общественном транспорте – от $0,99 до $1,2

Достопримечательности:

Ботанический сад

Локация находится у летней королевской резиденции в курортном городке Балчик. Здесь хранится вторая по величине коллекция кактусов в Европе. Она уступает только монакскому. А еще на территории ботсада растут экзотические секвы, магнолии, конфетные деревья, можжевельник, лилии и т.д.

Кроме разнообразия флоры, на территории локации возведено несколько интересных достопримечательностей. Следует внимательно рассмотреть: Серебряный колодец, виллу "Синяя звезда", часовню, водяной дворец Нимфеум и усадьбу "Тихое гнездо".

Поморийское озеро

Концентрация минералов в водоеме даже выше, чем в Мертвом море. Потому туристов здесь немало. Многие едут сюда, чтобы избавиться от хронических заболеваний. Но имейте в виду, грязевое обертывание лучше не проводить без предварительной консультации врача. Организм может негативно отреагировать на процедуру.

Будете здесь, обязательно посетите Музей соли, Птичий заповедник и Дом приема посетителей. Гости смогут послушать лекции орнитологов, посмотреть документальные фильмы и понаблюдать за жителями озера.

Старый Несебр

Древнейший город страны. Не поверите, но большая его часть находится под водой. Значительную территорию затопило еще несколько столетий тому назад. На поверхности остался только маленький клочок. На нем и размещаются основные достопримечательности: руины византийских бань, базилика Святой Софии, западная крепостная стена.

Чтобы узнать больше об истории локации, рекомендуем посетить Археологический и Этнографический музеи.

Чехия

Страна поражает природным богатством и архитектурным наследием: от величественных гор и живописных парков до таинственных пещер и бурных гейзеров Карловых Вар.

Приблизительные цены:

Стоимость билетов (Варшава – Прага – Варшава) составляет от $284.

Место в хостеле – от $18

Двухместный номер в отеле — от $45

Завтрак в бюджетном кафе - $7-9

Бутылка воды (1,5 литра) - $0,69

Чашка кофе - $2,59

Проезд в общественном транспорте - $1,11

Достопримечательности:

Пражский град

Один из самых старинных замков мира. И это не просто слова, а зафиксированный факт в Книге рекордов Гиннеса. Кстати, здесь также размещена администрация президента, а еще построен главный кафедральный собор Праги. В нем находятся гробницы известных чешских деятелей, а также похоронен святой Ян Непомуцкий.

Обязательно посетите главную святыню столицы — церковь Святого Вита, Северные ворота и Королевский сад. Кстати, эти локации бесплатны для гостей. Если будете в замке в полдень, советуем понаблюдать за почетной сменой караула.

Чешский рай

Местные ландшафты образовались еще 250 миллионов лет назад. Самая интересная достопримечательность — каменный город, который вытачивало море в течение нескольких тысячелетий. Здесь туристов на каждом шагу ждут живописные виды, величественные крепости и башни. Путешественники могут как самостоятельно отправиться в пеший поход, так и заказать экскурсию. Обычно маршрут пролегает через твердыню Сихров, гроты и хрустальное озеро.

Моравский карст

Комплекс насчитывает 1100 подземных систем, но для посещения открыто только пять ходов: Пункевные и Слоупско-Шошовские пещеры, а также Бальцарка, Екатеринская и Выпустек. Кстати, здесь можно поплавать на лодке по реке Пунква. С водного транспорта открывается вид на водоемы и каньоны.

Словения

Страна известна термальными источниками и живописными побережьями Адриатического моря. Здесь размещается множество лечебных курортов: Рогашка Слатина, Римские Термы, Термы Олимия, Добрна и т.д.

Приблизительные цены:

Стоимость билетов (Варшава – Любляна – Варшава) составляет от $364.

Место в хостеле — от $27

Двухместный номер в отеле — от $99.

Завтрак в бюджетном кафе - $15.

Бутылка воды (1,5 литра) - $0,86

Чашка кофе - $1,99

Проезд в общественном транспорте - $1,60

Достопримечательности:

Бледское озеро

Располагается среди горных вершин на северо-западе страны. Посреди водоема расположена часовня Успения и с легендарным Колоколом Желаний. Если хотите, чтобы мечта обязательно сбылась, не забудьте в него позвонить.

А еще рядом возвышается одноименный замок. Раньше он служил резиденцией для монархов, сейчас здесь находится музей.

Постойнская Яма

Система карстовых пещер со стенами известняковой породы. Целый год здесь температура держится на отметке 10°C. А еще здесь размещается аквариум с "человеческой рыбкой". Кстати, идти на ощупь не придется. С XIX века подземелье оснащено электроосвещением и железной дорогой.

Идрия

Шахтерский город был создан на месте бывших ферм. Все из-за местного жителя, нашедшего в колодце проблески ртути. Самая известная достопримечательность – технический музей, который находится в замке Геверкенг.

А еще местность славится необычными кружевами и можжевеловой водкой. Если любите крепкие настойки, обязательно попробуйте этот напиток.

Пора планировать путешествие мечты. Выбирайте маршрут и направляйтесь за яркими впечатлениям.

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