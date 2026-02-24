Все в Европе: названы города с лучшей едой

Путешествия давно перестали быть только о музеях и архитектуре – все больше туристов выбирают маршруты по гастрономическому принципу. Еда стала способом глубже познать культуру, традиции и повседневную жизнь страны.

Видео дня

Новое исследование определило города Европы, где можно получить лучший кулинарный опыт. И лидер оказался вполне предсказуемым – Италия. Именно сюда стоит ехать тем, для кого вкус путешествия не менее важен, чем ее пейзажи.

Флоренция

Возглавила рейтинг Флоренция – город искусства, истории и тосканской кухни. Здесь насчитывается 231 кулинарный мастер-класс, и 74% из них имеют оценку четыре звезды и выше. Туристы могут научиться готовить домашнюю пасту, тирамису, традиционный тосканский стейк или соусы по семейным рецептам.

Флоренция привлекает не только качеством курсов, но и атмосферой: многие занятия проходят в небольших семейных кухнях или исторических домах с видом на черепичные крыши города.

Палермо

Столица Сицилии – это взрыв вкусов и влияний разных культур. В Палермо можно научиться готовить аранчини, каноли и блюда из морепродуктов. Местная кухня сочетает арабские, испанские и итальянские традиции, что делает ее особенно разнообразной.

Болонья

Болонью часто называют гастрономической столицей Италии. Именно здесь родились тальятеле аль рагу (известные как "болоньезе") и тортеллини. Местные кулинарные школы специализируются на ручном изготовлении пасты – это настоящий ритуал, который передается поколениями.

Рим

В столице Италии гастрономия тесно связана с историей. Карбонара, качо э пепе, аматричана – классика римской кухни. Кулинарные курсы здесь позволяют не просто повторить рецепт, а понять его происхождение.

Венеция

Венеция – это морепродукты, ризотто и традиционные закуски чикетти. Многие мастер-классы проходят после утреннего посещения рынка Риальто, где участники сами выбирают свежие ингредиенты.

Неаполь

Родина пиццы – очевидный гастрономический магнит. В Неаполе туристов учат правильному замешиванию теста и выпеканию в дровяной печи. Кроме пиццы, здесь стоит обратить внимание на морепродукты и местные десерты.

Милан

Милан ассоциируется с модой, но его кухня не менее изысканная. Ризотто по-милански, оссобуко и современные гастрономические интерпретации традиций – все это можно освоить под руководством профессиональных шефов.

Удобно для гастротура

Еще одно преимущество – близость городов. Например, между Флоренцией и Болоньей – всего 35 минут на поезде. От Флоренции до Венеции – около полутора часов, столько же – до Рима. Рим и Неаполь также разделяет примерно 90 минут дороги. Между Миланом и Болоньей – всего час.

Таким образом, за одно путешествие можно посетить несколько гастрономических центров и составить собственный кулинарный маршрут.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие 5 локаций нужно посетить во Франции, чтобы полностью прочувствовать ее дух.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.