Врата ада, кровавый водопад и не только: пять самых мистических локаций в мире. Фото

На планете Земля существует множество действительно загадочных мест, которые постоянно притягивают к себе туристов. Некоторые из таких локаций даже бросают вызов науке, ведь уже тысячи лет остаются окутаны мистикой и тайнами.

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Такие места на нашей планете без перерыва изучаются исследователями и экспертами, но все равно таят в себе много загадок. OBOZ.UA сделал подборку самых мистических локаций в мире.

Остров Пасхи

Загадочный остров расположен в 2000 км от ближайшей обитаемой земли. В какой-то момент своей истории остров Пасхибыл занят процветающей группой полинезийцев, которые построили загадочные статуи Моаи. Это каменные монолитные статуи, которых в настоящее время на острове насчитывается около 887 единиц.

К моменту высадки голландских колонистов в 1722 году остров был практически заброшен, а его население сильно сократилось. Бесплодный ландшафт острова и любопытные памятники делают его одним из самых загадочных мест в мире для исследования. Ученые до сих пор спорят о том, почему именно общество здесь рухнуло.

Египетские пирамиды

Огромные монолиты в виде пирамид на краю египетской пустыни все еще озадачивают археологов спустя тысячи лет после их возведения. Исследователи до сих пор спорят о том, как огромные каменные блоки были подняты так высоко и с помощью каких технологий в Древнем Египте удалось сделать такие точные расчеты при строительстве.

Некоторые исследователи считают, что древние египтяне могли иметь какое-то устройство, которое археологи до сих пор не раскопали. Более того, любители конспирологии верят, что египтянам при строительстве пирамид помогали инопланетяне.

Есть также некоторая интрига относительно того, что находится внутри пирамиды. Археологи думали, что исследовали каждую щель, но в 2023 году с помощью технологии космических лучей была обнаружена совершенно новая камера. Однако внутри нее пока никто не был.

Бермудский треугольник

Между Бермудами, Майами и Пуэрто-Рико лежит треугольный участок Атлантического океана, который "поглощает людей". Говорят, что более 50 кораблей и 20 самолетов затерялись в темных глубинах Бермудского треугольника, и сторонники теории заговора связывают эти исчезновения с потусторонними силами.

Иногда в сети появляются обсуждения о том, что Бермудский треугольник – это портал в другое измерение, который используют инопланетяне, чтобы похищать людей для экспериментов.

Но если посмотреть на статистику, регион не особенно подвержен катастрофам: он охватывает популярные курортные острова Теркс и Кайкос, и ежедневно через него проходит множество морских и воздушных судов. Некоторые более вероятные объяснения этого загадочного места включают тропические ураганы, волны-убийцы и человеческие ошибки.

Врата ада

В Туркменистане есть место, где загадочные огни мерцают из впадины в пустыне уже 50 лет. Прозванный "Вратами ада", газовый кратер Дарваза был случайно создан в 1971 году группой советских ученых-нефтяников, которые пробурили скважину в месторождение природного газа и вызвали его обрушение.

Чтобы остановить утечку токсичного газа, отверстие подожгли, и с тех пор оно горит. Единственная настоящая загадка этого места – когда огонь может прекратиться.

Кровавый водопад

В 1911 году британский геолог из антарктической экспедиции "Терра Нова" сделал загадочное открытие: багровый водопад, окрашивающий в красный цвет нетронутый антарктический лед. Вода вытекала из конца ледника совершенно чистой, но быстро приобрела оттенок крови.

Это загадочное явление озадачивало ученых почти десятилетие, но в 2023 году загадка была разгадана: крошечные железные наносферы внутри воды окисляли, когда вода лилась из ледника и попадала в воздух. Возможно, это уже не таинственно, но это всегда будет великолепно смотреться.

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