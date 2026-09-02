В Великобритании продают исторический остров: чем он известен и сколько стоит

В Великобритании вновь выставлен на продажу необычный объект недвижимости – целый исторический остров с крепостью, подземными туннелями и военными сооружениями. Речь идет об острове Дрейка, расположенном в заливе Плимут-Саунд у побережья английского графства Девон.

Видео дня

Новому владельцу предлагают не просто живописный участок земли посреди воды, а место с многовековой историей и уже согласованными планами туристического развития. Подробности сообщает Independent.

Сколько стоит остров Дрейка

Недвижимость продает британская компания Carter Jonas. Продавцы рассчитывают получить более 2 млн фунтов стерлингов – то есть эта сумма фактически является стартовой отметкой для предложений потенциальных покупателей. Остров занимает около 6,4 акров, или примерно 2,6 га.

На территории расположено более 30 тыс. квадратных футов исторических зданий – это примерно 2,8 тыс. квадратных метров. Среди них остатки военных сооружений, укрепления, артиллерийские батареи, склады боеприпасов и сеть подземных туннелей.

Добраться до острова можно только по воде, однако от материковой части Плимута он расположен совсем недалеко – поездка на лодке занимает всего несколько минут.

Почему остров назвали в честь Фрэнсиса Дрейка

Сегодня остров больше всего ассоциируется с английским мореплавателем сэром Фрэнсисом Дрейком.

Именно из Плимута в 1577 году Дрейк отправился в свою знаменитую кругосветную экспедицию. Путешествие длилось почти три года и сделало его первым англичанином, совершившим кругосветное плавание. После возвращения его имя стало настолько тесно связано с Плимутом, что примерно в конце XVI века остров получил своё современное название.

С Плимутом связана деятельность и других известных исследователей и мореплавателей. Британские источники упоминают в контексте острова также экспедиции Джеймса Кука и Чарльза Дарвина.

Крепость, веками защищавшая Плимут

Стратегическое расположение острова у входа в Плимутский залив сделало его идеальным местом для обороны города.

На протяжении веков здесь строили и модернизировали укрепления, призванные защищать побережье от возможного нападения с моря. Особое значение оборона Плимута имела в периоды обострения отношений Англии с Испанией и Францией.

Впоследствии на острове появились артиллерийские позиции, склады, казармы и подземные помещения.

Остров сохранял своё военное значение даже в XX веке. Его оборонительные объекты использовались вплоть до Второй мировой войны, а в 1960-х годах Министерство обороны вернуло территорию Герцогству Корнуоллскому.

Благодаря этому современный покупатель получит фактически частный остров-крепость, значительная часть архитектуры которого напоминает о его военном прошлом.

На острове можно открыть отель

Исторический статус территории означает, что перестраивать её по собственному усмотрению не получится. В то же время для острова уже получено разрешение на масштабный туристический проект.

В частности, имеется согласование на переоборудование части зданий в отель на 43 номера. Именно туристический потенциал агенты называют одним из главных преимуществ объекта.

Остров можно развивать как гостиничный комплекс, туристическую достопримечательность, площадку для культурных событий, частных мероприятий, образовательных программ или съемок. До продажи территория уже использовалась для экскурсий, частных туров, театральных представлений, приключенческих мероприятий и работы киносъемочных групп.

Согласно информации, приведенной в материалах по продаже, в 2023 году такая деятельность принесла около 590 тыс. фунтов валового дохода.

Особенно привлекательным нынешнее предложение делает предварительная цена объекта. В 2019 году остров был приобретен примерно за 6 млн фунтов. Покупателем стал бизнесмен Морган Филлипс через компанию Plymouth Sound Properties Ltd. Он планировал масштабную реконструкцию территории и создание туристической инфраструктуры.

В 2024 году остров снова пытались продать, однако нового владельца тогда найти не удалось. Теперь продажей занимаются по поручению лиц, контролирующих активы компании-владельца, а предложения принимают от 2 млн фунтов и выше. Таким образом, нынешний ценовой порог примерно в три раза ниже суммы, за которую остров был приобретен семь лет назад.

Впрочем, низкая по сравнению с предыдущей покупкой цена не означает, что превращение острова в роскошный курорт обойдется дешево. Исторические здания требуют значительной реставрации, а работа на изолированной территории существенно затрудняет любое строительство.

Частный остров с более чем 400-летней историей

Представители Carter Jonas называют продажу острова Дрейка чрезвычайно редкой возможностью. На британском рынке нечасто одновременно появляются частный остров, историческая крепость и территория с уже согласованным проектом отеля.

Для будущего владельца это может стать как крупным коммерческим проектом, так и одной из самых необычных частных резиденций в стране.

Но наряду с живописными пейзажами и несколькими веками истории покупатель получит и немало работы: старые укрепления и здания острова требуют реставрации.

Поэтому 2 млн фунтов – лишь начало расходов. Однако возможность владеть целым островом-крепостью в нескольких минутах от Плимута делает это предложение одним из самых необычных на британском рынке недвижимости.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о деревне в Британии, которую можно посещать лишь несколько дней в году.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.