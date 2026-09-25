В октябре до +25: туристам порекомендовали уютный остров на Канарах

Если лето уже закончилось, а солнца и моря всё ещё хочется, не обязательно ждать следующего сезона. В октябре на Канарских островах сохраняется тёплая погода, а одним из самых комфортных направлений для осеннего отпуска считается Фуэртевентура.

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Остров известен длинными пляжами, бирюзовой водой, вулканическими ландшафтами и большим количеством природных территорий. В октябре средняя максимальная температура на Фуэртевентуре составляет около +26 °C, а средняя минимальная – около +20 °C. Подробности сообщает Express.

Почему стоит выбрать Фуэртевентуру

Фуэртевентура – второй по площади остров Канарского архипелага и одно из самых известных пляжных направлений региона.

Официальный туристический портал острова отмечает, что общая протяженность пляжей здесь превышает 150 километров. Среди них есть как популярные курортные зоны, так и почти дикие участки побережья.

При этом климат остается мягким в течение всего года, поэтому октябрь хорошо подходит как для пляжного отдыха, так и для прогулок по острову.

Пляж Кофете – один из самых живописных на острове

Одно из мест, ради которых стоит проехать через Фуэртевентуру, – пляж Кофете на полуострове Хандия. Это дикий участок побережья с золотистым песком, Атлантическим океаном и горным массивом прямо за пляжем. Туристическая служба Фуэртевентуры называет Кофете одним из наименее застроенных и самых диких пляжей Канарских островов.

Добраться сюда сложнее, чем до курортных пляжей: последний участок дороги проходит по грунтовой и каменистой трассе. Стоит учитывать и сильные волны – официальный туристический портал рекомендует купаться здесь с особой осторожностью.

Дюны Корралехо

На северо-востоке острова расположен природный парк Корралехо. Его главная особенность – огромные поля белых песчаных дюн вдоль бирюзового океана. По данным туристической службы острова, именно здесь находится самое большое поле дюн на Канарских островах.

Рядом простираются обширные пляжи Корралехо протяженностью около девяти километров. Эта часть острова особенно подходит для тех, кто хочет совместить пляжный отдых с прогулками по необычным, почти пустынным пейзажам.

Необычный Popcorn Beach

Еще одна известная достопримечательность Фуэртевентуры – так называемый Popcorn Beach. Берег здесь покрыт не обычным песком, а белыми известняковыми образованиями из водорослей, которые по форме действительно напоминают попкорн.

Именно благодаря этой особенности пляж стал популярной фотолокацией. В то же время природные образования не стоит уносить с собой – на Канарских островах туристов призывают оставлять камни и другие природные элементы там, где они находятся.

Что ещё посмотреть на Фуэртевентуре

Остров интересен не только пляжами.

В центральной части расположена Бетанкурия – бывшая столица Фуэртевентуры. Этот небольшой городок окружен горами и славится традиционной канарской архитектурой.

Для более активного отдыха подойдут вулканические маршруты, природные парки и прогулки по пустынным ландшафтам. Среди самых популярных вариантов также – побережье Коста-Кальма, полуостров Хандия и маршруты среди дюн Корралехо.

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