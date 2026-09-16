Отдых в Европе: 5 лучших идей для осеннего отпуска

Осень может стать одним из лучших сезонов для путешествий по Европе. На юге ещё сохраняется тепло, популярные города постепенно освобождаются от летних толп, а в горных и лесных регионах начинается сезон ярких красок и пеших маршрутов.

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Еще одно преимущество – сезон сбора урожая. Именно осенью во многих регионах проходят винные, гастрономические и фермерские фестивали, а цены на жилье и билеты часто становятся ниже, чем в июле и августе. Среди самых интересных осенних направлений в Европе эксперты называют Канарские острова, Латвию, греческие острова, Севилью и Умбрию.

Тенерифе

Тенерифе – одно из немногих европейских направлений, где пляжный сезон фактически продолжается даже в ноябре.

Осенью дневная температура здесь часто держится около +24 градусов, а океан ещё достаточно тёплый для купания. Самые популярные у туристов курорты расположены на юге острова, тогда как на севере значительно спокойнее.

Помимо пляжей, Тенерифе подойдет любителям пеших маршрутов. Здесь можно отправиться к вулкану Тейде, пройти по тропам гор Анага или исследовать ущелье Маска.

В то же время погода на острове сильно зависит от района. Даже если в одной части облачно, через несколько десятков километров может быть солнечно.

Латвия

В октябре Латвия особенно привлекательна для тех, кто любит природу и длительные прогулки.

Одно из лучших мест – Национальный парк Гауя, где леса осенью окрашиваются в золотые и оранжевые оттенки. Пешеходные маршруты проходят вдоль реки, старинных замков и живописных долин.

Еще один вариант – Национальный парк Кемэри с болотами, деревянными настилами и прекрасными местами для наблюдения за птицами.

Оба парка расположены недалеко от Риги, поэтому прогулки на природе легко совместить с прогулкой по историческому центру столицы. Осенью также стоит попробовать сезонные блюда с грибами, ягодами, рыбой и дичью.

Додеканес

В начале осени на греческих островах Додеканеса по-прежнему тепло, но туристов становится значительно меньше.

Море ещё хорошо прогрето, цены на жильё постепенно снижаются, а большинство ресторанов, отелей и паромных маршрутов продолжают работать.

Самый известный остров архипелага – Родос, однако стоит обратить внимание и на менее популярные направления. Сими привлекает каменистыми пляжами и яркой застройкой, Тилос – природой и спокойной атмосферой, Карпатос – традиционными деревнями, а Астипалея – тихими бухтами и старинной крепостью.

Для путешествия между островами лучше заложить хотя бы неделю. А ближе к ноябрю важно заранее проверять расписание паромов, ведь часть рейсов постепенно сокращают.

Севилья

Летом в Севилье может быть слишком жарко для длительных прогулок, поэтому осень – гораздо более комфортное время для знакомства с городом.

В октябре дневная температура может достигать примерно +26 градусов. Этого достаточно для прогулок вдоль Гвадалквивира, ужинов на открытых террасах и неспешного осмотра достопримечательностей.

Среди главных достопримечательностей – королевский дворец Алькасар, Севильский кафедральный собор, Каса-де-Пилатос и Музей фламенко. Осенью здесь по-прежнему довольно многолюдно, поэтому билеты на самые популярные достопримечательности и на вечерние шоу фламенко лучше бронировать заранее.

Умбрия

Осень в Умбрии – это виноградники, оливковые рощи, трюфели и старинные города на холмах.

В это время Орвието, Амелия, Нарни и другие небольшие города становятся значительно спокойнее после лета, а местные рестораны переходят на сезонное меню. На столах появляются грибы, каштаны, чечевица, чёрные трюфели, шафран, свежее оливковое масло и блюда из дичи.

Осень также совпадает со сбором винограда. Можно проехать по винным маршрутам, посетить небольшие хозяйства и остановиться в агротуристическом поместье. А в Перудже проходит фестиваль шоколада Eurochocolate, который привлекает ценителей десертов со всей Европы.

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