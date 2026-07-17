В каких странах самое грязное море: свежий рейтинг

Качество морской воды напрямую влияет не только на комфорт отдыха, но и на здоровье людей. Загрязненные водоемы могут содержать опасные бактерии, вызывающие инфекции и другие заболевания.

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Новый европейский рейтинг определил страны, где вода для купания имеет самые низкие показатели качества. В то же время эксперты назвали государства, чьи пляжи остаются самыми безопасными для туристов, пишет which.

Где в Европе самое плохое качество морской воды

По результатам оценки более 22 тысяч мест для купания в Европе в сезоне 2025 года, худшие показатели зафиксировали в Албании. Лишь 16,8% пляжей и водоемов страны получили оценку "отлично", тогда как 23% были признаны имеющими плохое качество воды из-за повышенного содержания фекальных бактерий.

В пятерку стран с наименьшей долей водоемов с отличным качеством также вошли:

Албания – 16,8%; Эстония – 56,9%; Польша – 58,7%; Венгрия – 64%; Бельгия – 67,9%.

При этом лучшие показатели продемонстрировали:

Кипр Греция (97,1%) Болгария (96,9%) Австрия (96,5%) Люксембург (94,1%) Дания (92,4%) Германия (90,9%).

Чем опасно загрязнение морей

Специалисты объясняют, что бактерии Escherichia coli (E. coli) и кишечные энтерококки попадают в реки и моря из-за переполнения канализационных систем или смыва загрязнений с сельскохозяйственных угодий после сильных осадков. Контакт с такой водой может привести к кожным, глазным и ушным инфекциям, а также вызвать диарею, рвоту и другие расстройства пищеварения. Наиболее уязвимыми остаются маленькие дети, пожилые люди и лица с ослабленным иммунитетом.

Как обезопасить себя во время отдыха

Перед поездкой на пляж эксперты советуют проверять актуальную информацию о качестве воды, обращать внимание на предупреждающие знаки и избегать купания в течение двух суток после сильных дождей, когда риск попадания загрязнений в водоемы значительно возрастает. Также рекомендуется не глотать воду во время плавания, закрывать водостойким пластырем порезы или ссадины и, по возможности, использовать гидрокостюм, который уменьшает контакт кожи с загрязненной водой.

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