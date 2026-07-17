В каких странах самое грязное море: свежий рейтинг
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Качество морской воды напрямую влияет не только на комфорт отдыха, но и на здоровье людей. Загрязненные водоемы могут содержать опасные бактерии, вызывающие инфекции и другие заболевания.
Новый европейский рейтинг определил страны, где вода для купания имеет самые низкие показатели качества. В то же время эксперты назвали государства, чьи пляжи остаются самыми безопасными для туристов, пишет which.
Где в Европе самое плохое качество морской воды
По результатам оценки более 22 тысяч мест для купания в Европе в сезоне 2025 года, худшие показатели зафиксировали в Албании. Лишь 16,8% пляжей и водоемов страны получили оценку "отлично", тогда как 23% были признаны имеющими плохое качество воды из-за повышенного содержания фекальных бактерий.
В пятерку стран с наименьшей долей водоемов с отличным качеством также вошли:
- Албания – 16,8%;
- Эстония – 56,9%;
- Польша – 58,7%;
- Венгрия – 64%;
- Бельгия – 67,9%.
При этом лучшие показатели продемонстрировали:
- Кипр
- Греция (97,1%)
- Болгария (96,9%)
- Австрия (96,5%)
- Люксембург (94,1%)
- Дания (92,4%)
- Германия (90,9%).
Чем опасно загрязнение морей
Специалисты объясняют, что бактерии Escherichia coli (E. coli) и кишечные энтерококки попадают в реки и моря из-за переполнения канализационных систем или смыва загрязнений с сельскохозяйственных угодий после сильных осадков. Контакт с такой водой может привести к кожным, глазным и ушным инфекциям, а также вызвать диарею, рвоту и другие расстройства пищеварения. Наиболее уязвимыми остаются маленькие дети, пожилые люди и лица с ослабленным иммунитетом.
Как обезопасить себя во время отдыха
Перед поездкой на пляж эксперты советуют проверять актуальную информацию о качестве воды, обращать внимание на предупреждающие знаки и избегать купания в течение двух суток после сильных дождей, когда риск попадания загрязнений в водоемы значительно возрастает. Также рекомендуется не глотать воду во время плавания, закрывать водостойким пластырем порезы или ссадины и, по возможности, использовать гидрокостюм, который уменьшает контакт кожи с загрязненной водой.
OBOZ.UA ранее сообщал о самом маленьком море на Земле.
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