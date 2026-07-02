Лучшая альтернатива Венеции: туристам посоветовали малоизвестный город в Италии

Современная Венеция, несмотря на свою всемирную славу и культовый статус, все чаще вызывает разочарование из-за серьезной перенаселённости, экологических проблем и введения новых туристических сборов. Однако всего в 24 километрах от нее расположено прекрасное и гораздо менее известное место с практически такими же сказочными пейзажами.

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Этот скрытый уголок предлагает путешественникам гораздо более аутентичную атмосферу, спокойные прогулки без привычного туристического ажиотажа и привлекательные цены на отдых. Гости города могут наслаждаться вкусом местного вина в уютных прибрежных заведениях и пробовать свежую пиццу без заоблачных наценок.

Как отмечает Travel Off Path, в отличие от мегаполисов, где трудно найти покой, эта альтернативная жемчужина дарит возможность исследовать очаровательные водные пути как пешком, так и на лодках в максимально комфортном темпе.

Чем интересна Кьоджа в Италии

Многие иностранные гости даже не догадываются, насколько обширна Венецианская лагуна. Она объединяет вокруг себя почти неизвестные широкой публике городки, которые поражают своими живописными старинными улочками, изящными мостиками и разнообразными архитектурными изюминками на набережных.

Кьоджа уже давно стала любимым тайным убежищем для самих итальянцев, стремящихся отдохнуть от наплыва иностранцев. Прогулка по этому городу позволяет полностью погрузиться в аутентичную повседневную жизнь и смешаться с местными жителями, избегая бесконечных шествий с селфи-палками в переполненных коридорах туристических локаций. Красочные городские пейзажи, яркие дома в пастельных тонах и спокойный ритм жизни делают пребывание здесь незабываемым.

Если вашей главной целью является классическая прогулка на знаменитой венецианской гондоле в сопровождении гондольера в шляпе, Кьоджа вряд ли удовлетворит этот конкретный запрос. Однако она способна предложить нечто гораздо более самобытное – водные экскурсии на традиционных местных судах под названиями топас (topas) и брагоцци (bragozzi).

Эти плавсредства имеют свою уникальную историю:

Брагоццо – это традиционный двухмачтовый рыболовный траулер, который исторически использовался в акватории вблизи Венеции.

– это традиционный двухмачтовый рыболовный траулер, который исторически использовался в акватории вблизи Венеции. Топа – аутентичная венецианская лодка, с помощью которой местные жители и сегодня перемещаются по многочисленным каналам и лагуне.

Путешествие на таком транспорте вдоль главного канала Венеции позволяет увидеть настоящую жизнь прибрежного города: обычные рыбацкие лодки, уютные маленькие мостики и древнюю архитектуру без искусственного блеска.

Где побывать в Кьодже

Организовать такое путешествие довольно просто, совместив посещение двух городов лагуны. Оптимальный план действий выглядит так:

Прибытие в Венецию и знакомство с ее главными архитектурными достопримечательностями. Водная прогулка на вапоретто (венецианском речном трамвае или пароме) до острова Лидо, которая обойдется примерно в 10 долларов (450 грн). Пересадка на следующий водный транспорт непосредственно до Кьоджи, стоимость билета на который составляет около 12 долларов (540 грн).

Для тех, кто предпочитает сушу, существует также вариант путешествия на обычном рейсовом автобусе. Однако путешествие по воде оставляет гораздо больше ярких эмоций и позволяет максимально насладиться красотой региона.

Италия в целом считается очень комфортной и безопасной страной для европейского туризма. За исключением некоторых специфических районов Неаполя или отдельных мест в Риме, где стоит остерегаться мелких мошенников, путешественники чувствуют себя здесь вполне спокойно.

Показатели безопасности для этого региона традиционно высоки: согласно данным профильных индексов в режиме реального времени, общий уровень безопасности путешественников в Италии оценивается в 91 балл из 100 возможных. Непосредственно в Венеции и ее окрестностях, включая Кьоджи, этот показатель даже несколько выше и достигает 92 баллов.

В то же время перед поездкой эксперты всегда советуют проверять официальные правительственные обновления и актуальные правила в отношении туристических сборов в регионе.

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