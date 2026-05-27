В Греции целый остров продают за смешную цену: что с ним не так

В мире индустрии путешествий и недвижимости все большую популярность приобретает тренд на полное уединение и цифровой детокс как можно дальше от цивилизации. Для тех, кто мечтает воплотить эти стремления в жизнь в максимальном масштабе, появилась уникальная и одновременно противоречивая возможность приобрести собственный кусочек суши среди моря.

На европейском рынке объявили о продаже частного греческого острова, стартовая стоимость которого оказалась на удивление низкой. Такое заманчивое предложение мгновенно приковало к себе внимание инвесторов и романтиков со всего мира. Однако за символическим ценником скрываются серьезные юридические и инфраструктурные ограничения, которые делают создание роскошного курорта на этой территории абсолютно невозможным, отмечает THEMA.

Остров Макри в Греции

Объектом торгов стал необитаемый остров Макри, который территориально входит в состав Эхинадского архипелага в Ионическом море. Лот планируют пустить с молотка уже в этом ноябре, а начальная ставка составит 247 000 евро (почти 13 млн грн). За эти деньги покупатель получит нетронутую дикую природу и возможность вернуться к истокам бытия, ведь сейчас на территории расположено лишь несколько заброшенных сооружений:крошечный старый домик, часовня и резервуар для сбора воды.

Главный нюанс заключается в том, что новый владелец не сможет перестроить остров на свой вкус или возвести там современный особняк. Дело в том, что Макри официально имеет статус лесных угодий и подпадает под строгую защиту общеевропейской экологической сети Natura 2000.

Согласно действующему законодательству, здесь строго запрещено создавать капитальную инфраструктуру, а закон позволяет заниматься исключительно сельским хозяйством или возводить временные объекты с минимальным воздействием на окружающую среду.

Интересно, что в 2022 году этот остров уже пытались продать за астрономические 8 миллионов евро, однако после детальной оценки юридических ограничений эксперты признали такую сумму неадекватной, из-за чего ценник обвалился в десятки раз.

Остров Макри на карте

Для тех, кто хочет насладиться уединением премиум-класса без бюрократических трудностей покупки, туристический бизнес предлагает аренду уже готовых частных островов. Например, в той же Греции на Афинской Ривьере можно снять Бирюзовый остров (Turquoise Private Island), вилла которого имеет 10 спален и способна принять до 20 гостей. Сюда добираются на вертолете, а к услугам отдыхающих предоставляется персональный шеф-повар и личный дворецкий, пишет euronews.com.

Не менее впечатляющим вариантом является остров Тагомаго, расположенный неподалеку от испанской Ибицы в Балеарском архипелаге. Состоятельные туристы получают в полное распоряжение территорию площадью 600 тысяч квадратных метров с роскошной виллой, 17-метровым бассейном с соленой водой, открытым джакузи и тренажерным залом. На территории постоянно работает команда обслуживающего персонала под руководством квалифицированного менеджера.

Подобные элитные локации также доступны на Мальдивах и на Карибах, где самым известным является остров Некер, принадлежащий миллиардеру сэру Ричарду Брэнсону и где можно забронировать как весь курорт полностью, так и отдельные апартаменты.

