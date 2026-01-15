УкраїнськаУКР
В Европе выбрали лучшее место для ночного туризма: получите невероятные впечатления

Современная туристическая индустрия переживает настоящий бум "ноктуризма" — формата отдыха, который фокусируется на исследовании мира после захода солнца. Этот термин охватывает не только наблюдение за звездным небом в заповедниках, но и ночные экскурсии по историческим достопримечательностям, сумеречные сафари и посещение культурных мероприятий под покровом ночи.

В последние годы эта тенденция стала особенно популярной среди тех, кто хочет увидеть известные локации без толп и жары. В 2026 году запрос на вечерние приключения достиг своего пика, заставляя аналитиков искать наиболее комфортные и интересные локации. Именно поэтому эксперты платформы Radical Storage провели масштабное исследование, чтобы определить, какой город лучше всего соответствует запросам ночных путешественников.

Понимание критериев безопасности, логистики и разнообразия событий помогает туристам получить максимум эмоций от путешествия.

Аналитики оценили 50 популярных направлений по четырем ключевым показателям, где наибольший вес имели насыщенность программы и природные факторы. В частности, 40 процентов оценки зависели от количества и качества ночных туров, еще 40 — от уровня светового загрязнения и продолжительности светового дня.

Остальные 20 процентов распределились поровну между уровнем безопасности во время самостоятельных прогулок в темноте и развитостью ночной транспортной сети. Такой комплексный подход позволил выделить города, где ночная жизнь — это не только вечеринки, но и безопасное познание культуры.

Топ 10 лучших мест в мире для ночного туризма в 2026 году

  1. Рим, Италия
  2. Амстердам, Нидерланды
  3. Тромсе, Норвегия
  4. Рованиеми, Финляндия
  5. Токио, Япония
  6. Дубай, ОАЭ
  7. Лондон, Великобритания
  8. Париж, Франция
  9. Марракеш, Марокко
  10. Ко Пханган, Таиланд

Ночной туризм в Риме

Рим одержал безоговорочную победу, набрав впечатляющие 9,2 балла в категории развлекательных программ. Столица Италии предлагает более 300 разнообразных ночных маршрутов, которые позволяют посмотреть на античную архитектуру под другим углом.

Туристы особенно высоко оценивают возможность посетить Колизей в сумерках, когда подсветка создает мистическую атмосферу, далекую от дневной суеты. Помимо исторических локаций, город привлекает вечерними рынками и кинотеатрами под открытым небом, что делает его идеальным для любителей поздних прогулок.

Серебро рейтинга досталось Амстердаму, который известен своей демократичностью и развитой инфраструктурой, а тройку лидеров замкнул норвежский Тромсе. Если Рим и Амстердам фокусируются на городской культуре, то Тромсе и финский Рованиеми (четвертое место) являются фаворитами для "астротуризма". Именно здесь путешественники имеют больше всего шансов увидеть северное сияние в условиях минимального светового загрязнения. Токио замкнул пятерку лучших, покорив исследователей своим футуристическим неоновым сиянием и безупречным общественным транспортом.

Исследователи отмечают, что успех города в рейтинге зависел не только от красоты достопримечательностей, но и от ощущения защищенности, которое дарит локация. Местные жители Рима и Токио подтвердили высокий уровень безопасности для одиночных туристов, что является критически важным для ноктуризма. Важную роль сыграл и транспорт: возможность легко добраться до отеля после полуночи добавляла значительное количество баллов европейским и азиатским мегаполисам.

