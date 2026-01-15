В Европе выбрали лучшее место для ночного туризма: получите невероятные впечатления

Современная туристическая индустрия переживает настоящий бум "ноктуризма" — формата отдыха, который фокусируется на исследовании мира после захода солнца. Этот термин охватывает не только наблюдение за звездным небом в заповедниках, но и ночные экскурсии по историческим достопримечательностям, сумеречные сафари и посещение культурных мероприятий под покровом ночи.

В последние годы эта тенденция стала особенно популярной среди тех, кто хочет увидеть известные локации без толп и жары. В 2026 году запрос на вечерние приключения достиг своего пика, заставляя аналитиков искать наиболее комфортные и интересные локации. Именно поэтому эксперты платформы Radical Storage провели масштабное исследование, чтобы определить, какой город лучше всего соответствует запросам ночных путешественников.

Понимание критериев безопасности, логистики и разнообразия событий помогает туристам получить максимум эмоций от путешествия.

Аналитики оценили 50 популярных направлений по четырем ключевым показателям, где наибольший вес имели насыщенность программы и природные факторы. В частности, 40 процентов оценки зависели от количества и качества ночных туров, еще 40 — от уровня светового загрязнения и продолжительности светового дня.

Остальные 20 процентов распределились поровну между уровнем безопасности во время самостоятельных прогулок в темноте и развитостью ночной транспортной сети. Такой комплексный подход позволил выделить города, где ночная жизнь — это не только вечеринки, но и безопасное познание культуры.

Топ 10 лучших мест в мире для ночного туризма в 2026 году

Рим, Италия Амстердам, Нидерланды Тромсе, Норвегия Рованиеми, Финляндия Токио, Япония Дубай, ОАЭ Лондон, Великобритания Париж, Франция Марракеш, Марокко Ко Пханган, Таиланд

Ночной туризм в Риме

Рим одержал безоговорочную победу, набрав впечатляющие 9,2 балла в категории развлекательных программ. Столица Италии предлагает более 300 разнообразных ночных маршрутов, которые позволяют посмотреть на античную архитектуру под другим углом.

Туристы особенно высоко оценивают возможность посетить Колизей в сумерках, когда подсветка создает мистическую атмосферу, далекую от дневной суеты. Помимо исторических локаций, город привлекает вечерними рынками и кинотеатрами под открытым небом, что делает его идеальным для любителей поздних прогулок.

Серебро рейтинга досталось Амстердаму, который известен своей демократичностью и развитой инфраструктурой, а тройку лидеров замкнул норвежский Тромсе. Если Рим и Амстердам фокусируются на городской культуре, то Тромсе и финский Рованиеми (четвертое место) являются фаворитами для "астротуризма". Именно здесь путешественники имеют больше всего шансов увидеть северное сияние в условиях минимального светового загрязнения. Токио замкнул пятерку лучших, покорив исследователей своим футуристическим неоновым сиянием и безупречным общественным транспортом.

Исследователи отмечают, что успех города в рейтинге зависел не только от красоты достопримечательностей, но и от ощущения защищенности, которое дарит локация. Местные жители Рима и Токио подтвердили высокий уровень безопасности для одиночных туристов, что является критически важным для ноктуризма. Важную роль сыграл и транспорт: возможность легко добраться до отеля после полуночи добавляла значительное количество баллов европейским и азиатским мегаполисам.

