Уютные села Европы, где стоит побывать зимой

Устали и просто хотите тишины и покоя ? Иногда, чтобы отдохнуть, следует отойти от шумных улиц города и толпы. Или, например, поехать в уютное местечко, где время как бы останавливается, а каждый дом внушает свою историю. Итак, где царит особая атмосфера – читайте ниже.

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Шамони, Франция

Расположен в регионе Овернь-Рона-Альпы у подножия горы Монблан. В 1924 здесь проходили первые Зимние олимпийские игры.

Поселок известен как горнолыжный курорт, который имеет 5 зон для катания.

Тоннель Монблан, протяженностью 11 километров, соединяет его с итальянской туристической локацией Курмайор.

Для туристов обустроили большой сноупарк и трассы протяженностью 170 км.

Советуем покататься на поезде Монтенвер, который везет к одному из крупнейших ледников в Альпах – Mer de Glace. Далее к ледяной пещере можно добраться небольшим подъемником и осмотреть разнообразные фигуры из льда.

Рекомендуем подняться по канатной дороге Aiguille du Midi на высоту 3842 метра, чтобы полюбоваться окрестностями.

Мюррен, Швейцария

Старинный альпийский поселок находится на высоте более 1638 метров над уровнем моря. Впервые о нем упоминали в 1257 году. Интересный факт: здесь запрещено автомобильное движение.

В 1857 году фермерский кооператив построил в этой местности гостиницу. А к концу XIX века появилась железная дорога.

В Мюррене прошел первый Чемпионат мира по горнолыжному спорту. До сих пор локация славится самым длинным в мире скоростным спуском для профессионалов – "Марафон Инферно".

Для туристов построили 12 подъемников и обустроили более 28 трасс, протяженностью около 53 километров.

Советуем подняться по канатной дороге на вершину Шилтхорн (2790), где находится сувенирный магазинчик и вращающийся ресторан. Кстати, именно здесь снимали сцену из фильма о Джеймсе Бонде.

Обязательно сходите к ледниковому водопаду Trümmelbach. На него можно посмотреть изнутри скального комплекса. Туристам придется пройти через подземные галереи и туннели. В долину падает более 20 000 литров воды в секунду.

Обергургль, Австрия

Располагается в федеральной земле Тироль на высоте 1930 метров над уровнем моря. Село стало известно благодаря аварийной посадке физика Огюста Пикара во время первого полета на воздушном шаре в стратосферу в 1931 году.

Сегодня сюда приезжают ценители катания на лыжах и сноуборде. Сезон стартует в ноябре и продолжается до начала мая. Общая протяженность трасс составляет более 110 километров.

Советуем подняться на подъемнике Kirchenkarbahn в музей мотоциклов (3000). Здесь туристы могут увидеть около 230 стальных двухколесников, в частности, Ducati, Vespa и Yamaha. А еще ретро модели автомобилей Porsche и Ferrari.

Посетите самую высокогорную церковь Австрии (1930). Ее основали в 1737-м. А в 1967-м достроили по проекту архитектора Клеменса Хольцмайстера.

Швангау, Германия

Располагается в земле Бавария. Община упоминается в документах еще с XII века.

Локация известна благодаря Людвигу II. Эксцентричный монарх мечтал создать свой собственный мир, отдаленный от реальности. Его считали талантливым строителем и дизайнером. Однако из-за огромных долгов правителя лишили власти, из-за чего он трагически погиб.

Сегодня туристы могут осмотреть несколько построек, связанных с его жизнью.

Сначала посетите Хоэншвангау. Здание служило летней резиденцией Максимилиана II. В этот период королева Мария обустроила здесь сад с цветами, привозимыми из разных уголков Альп. Внутри находятся зал лебединого рыцаря, спальня, гостиная и комната героев.

Далее посетите Нойшванштайн – дворец XIX столетия. Его построили по просьбе короля. Впоследствии здание стало вдохновением для создания замка Спящей красавицы в Диснейленде. Здесь путешественники увидят сборник картин, иллюстрирующих оперы немецкого композитора Рихарда Вагнера. А еще побывают в музыкальном холле.

Также сходите к пешеходному наскальному мосту Marienbrücke. Сейчас он служит смотровой площадкой, с которой можно полюбоваться величественным сооружением.

Выбирайте свой уютный уголок! Зовите друзей и отправляйтесь в путешествие!

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