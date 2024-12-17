Исландия или Ирландия: куда лучше отправиться на новогодние праздники

Иногда хочется чего-нибудь необычного и спонтанного. Отправиться туда, где еще не бывал, увидеть своими глазами то, что раньше рассматривал на картинках. А что вы выберете: северное сияние и вулканические пейзажи или зеленые холмы и атмосферные пабы? Сегодня сравниваем две невероятные страны, от которых перехватывает дух у каждого туриста. Так где встретить 2025 год – рассказываем ниже.

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Исландия

Островное государство располагается в северной части Атлантического океана. Оно характеризуется вулканической и геологически активной территорией. Климат здесь субполярный морской. На южном побережье теплее и влажнее, а на северном холоднее и суше. Зимой средняя температура воздуха колеблется от -5 до 1°C.

Начать путешествие советуем с рождественской ярмарки в Рейкьявике. Здесь туристы смогут увидеть отображение подлинных исландских традиций: шерстяные свитера, керамику, изделия ручной работы. А еще попробуют аутентичные блюда, в частности, листовой хлеб – laufabrauð.

Кстати, в стране, в канун Рождества, местные жители часто обмениваются книгами – Jólabókaflóð. Поэтому на рынках можно приобрести разную литературу.

Что посмотреть?

Сначала съездите в Долину гейзеров. Самый популярный из них – Haukadalur. Он располагается у подножия ледника. Кратер способен выбрасывать клубы пара на высоту более 40 метров. А еще отправьтесь к Deildartunguhver – самому мощному горячему источнику в Европе. Каждую секунду он извергает ориентировочно 150 л воды, температурой около 97°C.

Если захотите согреться, тогда отправляйтесь в Голубую лагуну. Геотермальное озеро содержит природные соли, положительно влияющие на организм человека. Купаться здесь можно в любое время года.

Далее направляйтесь к водопаду Гульфосс. Он находится в каньоне реки Квитау. Его потоки спадают в пропасть глубиной 32 метра.

Также посетите пляж Рейнисфьяра возле городка Вик. Он славится огромными базальтовыми колоннами и черным песком. Пейзаж образовывался веками: раскаленная лава стекала в океан и застывала, а магма превращалась в валуны.

И, конечно, сходите в ледовую пещеру Svínafellsjökull. Создается впечатление будто здесь хранятся сапфиры. Имейте в виду, приехать сюда можно только с декабря по февраль.

Ирландия

Страна находится в северо-западной Европе в Атлантическом океане. Здесь преобладает умеренный климат с теплым летом и прохладной зимой. Средняя температура воздуха в декабре колеблется от 6°C до 10°C.

Издавна в государстве существует обычай зажигать свечи в новогоднюю ночь. Он означает молчаливое приглашение в праздничный круг, как символ гостеприимства и единства. В праздничные дни в местных пабах выступают традиционные группы с колядками.

Рекомендуем посетить рождественскую ярмарку в Дублине. Здесь путешественники смогут угоститься глинтвейном и пудингом. Кстати, его готовят из сливочного масла, которое ароматизируют коньяком. А еще здесь можно купить ремесленные изделия.

Также съездите на пляж Forty Foot. У ирландцев существует традиция новогоднего купания в ледяных водах.

Что посмотреть?

Сначала отправьтесь к скалам Мохер. Они находятся вблизи деревень Лисканор и Дулин в графстве Клер. Их высота достигает 214 метров над уровнем моря. Отсюда можно полюбоваться Атлантическим океаном. А еще это удивительная локация для фотосессий.

Далее съездите в городок Хоут. Здесь находится популярный маяк Бейли. Первое сооружение здесь построили ориентировочно в 1667 году. Кстати, официально станция автоматическая. Однако здесь все еще работает персонал.

Также посетите район Темпл-Бар в столице. Здесь расположены разнообразные заведения, где играет живая народная музыка. Самое популярное – The Temple Bar. Оно славится большой коллекцией виски и пива. А еще здесь все строения украшают яркими фонарями и тематическими декорациями.

Сказочная и живописная Исландия или атмосферная и вспыльчивая Ирландия – выбирать вам.

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