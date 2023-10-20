Украинские Альпы: самые красивые долины Карпатских гор

Мир велик и прекрасен, и его стоит исследовать. Впрочем, достаточно ли вы видели в Украине? Ведь часто даже иностранных туристов наша флора и фауна привлекает, как мед. Может, начнем с собственных фантастических пейзажей?

Сегодня душа будет радоваться у тех, кто мечтал увидеть своими глазами Альпы. Наши Карпаты на самом деле ни чем не хуже. А особенно – Мармароссы: массив, который так любят сравнивать с европейскими "побратимами". Да к ним еще и рукой подать. К тому же, осенью природа будет пылать разноцветными оттенками желтого, красного и оранжевого.

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Мармароссы

Большая часть горного массива в Восточных Карпатах лежит на стороне Румынии. На территории Украины расположены его северные и северо-западные окрестности, в частности, Чивчины и Раховские горы. Из-за неприсущего Карпатам ландшафта, их еще называют Гуцульскими Альпами, ведь скалистые холм как бы переносят вас в другое измерение. Нечего и говорить о местных пейзажах – сказочная красота.

Геологическое строение Мармароссов, по словам ученых, неповторимо. Они служат не только природной границей между Украиной и Румынией, но и разграничением между Южными и Восточными Карпатами. Здесь можно увидеть немало редких растений, а также ледниковые кары (чашевидные углубления, образующиеся под действием небольших ледников).

Лучшее время, чтобы посетить этот массив – начало и середина осени. В этот период здесь прохладные ночи, может даже пойти снег. Некоторые туристы вспомнят, как пробирались кручами сквозь сугробы, поэтому путь, вероятно, будет непростым. Впрочем, есть к чему стремиться! Ведь на вершине вас ждут удивительные виды.

Поп Иван Мармаросский

Это самая высокая гора массива, высотой 1936 метров. Форма вершины напоминает пирамиду, а склоны – отвесные и крутые. Но не перепутайте, в Карпатах есть две скалы с таким названием: вторая (2028 метров) находится в конце главного хребта массива Черногора. Туристам даже предлагают маршрут от "Попа до Попа", однако подойдет он только очень опытным путешественникам, ведь длится целую неделю. И это еще при условии, что будет хорошая погода.

Как получить разрешение

Вы уже в курсе, что путь по Мармаросским горам проходит вдоль государственной границы Украины с Румынией. Чтобы находиться в этой местности, нужно получить специальное временное разрешение.

Высшей математики не будет: за 5-7 дней до начала путешествия следует написать письмо на имя командира Мукачевского пограничного отряда. Указать участников похода, паспортные данные, рассказать о вашем направлении и дате, до которой там будете находиться. Образец текста находится в сети. Сам документ отправьте по факсу или по почте.

За несколько дней до экспедиции лучше перезвоните на пограничный пункт в Деловое и уточните, получили ли вы разрешение от местного руководства. Если да, именно на посту ОПС "Деловое" после проверки документов и наличия копии заявления-письма вам его и отдадут. По правилам, вы должны иметь GPS навигатор, карту и детально спланированный маршрут. Также придется ежедневно отчитываться о местонахождении и состоянии группы, отправляя SMS-сообщения.

Как добраться до Мармароссов

Если нужно на гору Поп Иван, дорога может начинаться с Рахова, Костыловки или с Делового. В эти населенные пункты едут автобусы из Ивано-Франковска и Ужгорода.

Если выберете Деловое, путь начнется в центре села у моста через реку Тиса. После того, как вы его пересечете, следует с правой стороны обойти церковь. Через 1 километр вы окажетесь возле контрольно-пропускного пункта Деловского лесничества. Далее, идя вдоль Белого потока, дойдете до вершин. Протяжность маршрута – примерно 22 километра.

Первые виды откроются на пересечении горной долины Щевора, Берлебашка, Лисича и Попа Ивана Мармаросского. Кстати, подниматься на долину Лисича, которая для большинства есть перевал перед главным рывком, можно не только пешком, но и на внедорожниках. Впрочем, дорога на самое верхогорье – дело только ваших ног. От подножья до макушки горы расстояние около 2,5 километра. Да и маршрут не назовешь простым, ведь он достаточно стремителен.

Вершины Межипотоки, Мика-Маре и Стиг

Несмотря на то, что Поп Иван является самой популярной горой Мармароссов, некоторые выбирают идти другим путем. Например, подняться на соседнюю скалу Межипотоки (1713 метров), пригорья Стиг (1650 метров) или Мика-Маре (1815 метров).

Независимо от их высоты, путь будет сложным. Но когда делаешь последний шаг и становишься на самую высокую горную точку, усталость исчезает. Сердце вылетает из груди и ты понимаешь, ради чего шел. Здесь свобода, здесь – воздух, которым невозможно надышаться. Здесь виды, которые хочется запомнить и вспоминать, какая у нас красивая страна. Здесь понимаешь – это того стоило!

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