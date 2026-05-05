Турция стала доступнее: топ мест, которые надо увидеть

Турция в этом сезоне снова остается одним из самых привлекательных направлений для отдыха, а путешествия туда могут стать более выгодными для туристов. Несмотря на отдельные предостережения относительно поездок в районы вблизи границы с Сирией, спрос на Турцию среди путешественников растет. Эксперты говорят, что турецкая лира в 2026 году стала значительно доступнее по сравнению с 2024 годом, поэтому отдых в стране может обойтись дешевле.

Туристов привлекают пляжи, прозрачное море, исторические памятники, города с особой атмосферой. Если планируете путешествие в Турцию, Daily Mail советует обратить внимание не только на популярные курорты, но и на менее очевидные места.

Сулуада

Одно из самых красивых и одновременно спокойных мест в Турции – остров Сулуада недалеко от Анталии. Его часто называют турецким ответом Мальдивам благодаря белому песку, прозрачной воде и почти открыточным пейзажам.

Название Сулуада переводится как "водный остров". Он безлюдный, поэтому подходит тем, кто хочет убежать от переполненных пляжей и увидеть более естественную Турцию.

Добраться сюда можно на лодке примерно за 40 минут от побережья Анталии. Побережье острова имеет светлый, почти белый песок, а в водах вокруг можно увидеть морских обитателей, в частности дельфинов и средиземноморских тюленей-монахов.

Измир

Если хочется городского отдыха, но без такого потока туристов, как в Стамбуле, стоит обратить внимание на Измир. Это космополитический город с древней историей, морской атмосферой, рынками, достопримечательностями и более спокойным ритмом.

В Измире можно совместить прогулки по городу, знакомство с историей, семейные развлечения и отдых у термальных источников. Одно из самых интересных мест – рынок Кемералты, где можно найти антикварные вещи, локальные товары, сувениры и почувствовать настоящий городской ритм. Еще одна известная локация – часовая башня Саат Кулеси на площади Конак. Ее построили в 1901 году, и сегодня она является одним из символов города.

Базилика Цистерна в Стамбуле

Среди лучших достопримечательностей Турции туристы часто называют Базилику Цистерну в Стамбуле. Это подземное водохранилище VI века, которое когда-то обеспечивало водой византийские дворцы.

Внутри расположены 336 колонн высотой около 9 метров. Часть из них изготовлена из разных видов мрамора и имеет разную отделку. Атмосфера здесь особая: полумрак, вода, древние колонны и ощущение подземного города.

Айя-София

Айя-София – одно из самых известных сооружений Стамбула и всей Турции. Его история началась еще в VI веке, и на протяжении веков здание меняло свое назначение.

Сегодня это одна из главных исторических и религиозных достопримечательностей города. Туристам стоит помнить, что во время посещения нужно соблюдать правила: снимать обувь, а женщинам – покрывать голову платком.

Дворец Топкапы

Дворец Топкапы расположен в районе Фатих в Стамбуле. Когда-то он был резиденцией османских султанов, а сейчас работает как музей.

Здесь можно увидеть внутренние дворы, роскошные залы, музейные экспозиции, сады и виды на город. Для полноценного осмотра стоит заложить несколько часов, ведь комплекс большой и насыщенный деталями.

Голубая мечеть

Голубая мечеть – еще одна знаковая достопримечательность Стамбула. Она была построена в 1609–1617 годах и известна своими шестью минаретами и внутренней отделкой из голубой изникской плитки.

Вход в мечеть бесплатный, но это не только туристический объект, но и действующее место молитвы. Именно поэтому посетителям стоит вести себя сдержанно и уважать местные правила.

Древний город Эфес

Эфес – одна из самых впечатляющих античных достопримечательностей Турции. Это руины древнего римского портового города, которые сегодня входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Локация большая, поэтому для более глубокого понимания истории лучше брать экскурсию или аудиогид. Здесь можно увидеть остатки улиц, храмов, библиотеки, театров и городской инфраструктуры, которые дают представление о масштабе античной жизни.

Термальные бассейны Памуккале

Памуккале – одна из самых известных природных достопримечательностей Турции. Это белые травертиновые террасы с минеральной водой, которые создают почти нереальный пейзаж.

Место также входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Туристы едут сюда ради пейзажей, термальных вод и возможности увидеть одну из самых узнаваемых природных локаций страны.

Парк развлечений The Land of Legends

Для семейного отдыха и любителей аттракционов подойдет парк The Land of Legends. Здесь есть американские горки, водные развлечения, шоу, выступления и зоны для детей и взрослых.

Это хороший вариант для тех, кто хочет на день сменить пляжный отдых на активные развлечения. Особенно популярны аквапарк, бассейн с волнами и различные аттракционы для искателей адреналина.

