Куда поехать в Италии: 5 островов с аутентичной культурой

Итальянские курорты традиционно ассоциируются с переполненными пляжами и высокими ценами в разгар лета. Популярные направления, например Амальфи или Капри, все чаще становятся местом массового туризма, где сложно найти тишину и аутентичность.

В то же время страна имеет немало менее известных островов, которые сохранили свой уникальный характер и спокойный ритм жизни, отмечает издание Travel Off Path. Именно они становятся все более привлекательными для путешественников, которые стремятся отдохнуть без толп.

Эти локации сочетают природную красоту, локальную кухню и настоящую итальянскую атмосферу. Ниже – пять таких островов, которые могут стать идеальной альтернативой популярным туристическим маршрутам.

Сан-Пьетро, Сардиния

Остров Сан-Пьетро расположен недалеко от юго-западного побережья Сардинии и поражает своей природной красотой. Здесь можно увидеть белые скалы, кристально чистую бирюзовую воду и уютные бухты, которые выглядят почти нереально. Из-за более сложной логистики – перелет в Кальяри, путешествие в порт и паром – это направление остается менее людным, чем популярные курорты острова.

Главный город Карлофорте – это типичный средиземноморский порт с пастельными домами, узкими улочками и семейными ресторанами. Здесь царит размеренный ритм жизни, а кухня базируется на свежих морепродуктах, в частности знаменитом голубом тунце. Атмосфера города идеально подходит для тех, кто ищет спокойствие и настоящий локальный колорит.

Салина, Сицилия

Салина входит в состав Эолийских островов и расположена неподалеку от Сицилии. В отличие от других вулканических островов архипелага, она отличается густой зеленью, лесами и плодородными ландшафтами. Сюда можно добраться на гидрокрыле, и уже сама дорога становится частью приключения.

Остров привлекает сочетанием горных маршрутов и морского отдыха. Здесь можно подняться на самую высокую точку архипелага – Монте-Фосса-делле-Фельчи, а затем отдохнуть в живописных прибрежных городках. Локальные деревни сохранили аутентичность, а гастрономия — еще один повод посетить Салину.

Устика, Сицилия

Устика – небольшой остров вблизи Палермо, который считается одним из лучших мест для дайвинга в Италии. Он является морским заповедником, поэтому вода здесь очень чистая, а природа – почти нетронутая. Туристическая инфраструктура развита минимально, что только добавляет шарма.

Главные развлечения на острове – это исследование морских пещер, в частности Гротта Адзурра, а также отдых в природных бассейнах и бухтах. Кроме этого, здесь можно увидеть доисторические памятники и насладиться тишиной, которую уже трудно найти на популярных курортах.

Пантеллерия

Пантеллерия расположена ближе к побережью Африки, чем к Италии, что делает ее уникальным направлением. Остров имеет вулканическое происхождение, поэтому его ландшафты состоят из черных лавовых скал и природных термальных источников. Добраться сюда непросто, но именно это сохраняет его аутентичность.

Особенностью Пантеллерии являются традиционные дома даммуси, построенные из камня и приспособленные к местному климату. Здесь отдых сводится к простым удовольствиям: купание, прогулки и дегустация местного вина Passito. Это идеальное место для тех, кто хочет полностью отключиться от суеты.

Джильо

Это менее известная альтернатива популярной Эльбе в Тосканском архипелаге. Он компактный, спокойный и значительно менее переполнен туристами. Здесь можно найти чистые пляжи, скрытые бухты и прозрачную воду даже в высокий сезон.

Основная жизнь сосредоточена в Джильо-Порто – живописном портовом городке с ресторанами и яркими домами. В то же время Джильйо-Кастелло предлагает атмосферу средневекового городка с узкими улочками и древними стенами. Остров идеально подходит как для пляжного отдыха, так и для неторопливых прогулок.

