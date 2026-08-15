Туристам порекомендовали малоизвестный Канарский остров: там невероятные пляжи

Когда речь заходит о лучших пляжах Испании, большинство туристов в первую очередь вспоминают Майорку, Ибицу или популярные курорты материкового побережья. Однако среди менее известных направлений есть место, которое может легко составить им конкуренцию.

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Эксперты Iglu Cruise проанализировали отзывы путешественников на Tripadvisor и составили рейтинг пляжей по доле максимальных оценок. Единственным испанским пляжем, попавшим в топ-10, стал Playa de las Conchas на острове Ла-Грасиоса, сообщает Express.

Чем особенна Ла-Грасиоса

Он получил около 82 % высших оценок от посетителей. Летом температура здесь в среднем достигает около +28 °C, а сам пляж привлекает белым песком, прозрачной водой и необычными вулканическими пейзажами.

Ла-Грасиоса расположена рядом с популярным Лансароте, однако гораздо менее известна среди туристов. Именно поэтому здесь нет такого наплыва отдыхающих, как на самых раскрученных Канарских островах.

До Playa de las Conchas не так просто добраться: от главного населённого пункта нужно идти примерно 45 минут или ехать на велосипеде около 20 минут. Именно удалённость помогла пляжу сохранить почти дикий облик.

Туристы в отзывах особенно хвалят чистую воду, золотисто-белый песок и отсутствие большого количества людей. Многие называют этот пляж одним из самых красивых, которые им доводилось видеть.

Что еще посмотреть на острове

Путешественники часто берут напрокат горные велосипеды, чтобы исследовать другие отдаленные уголки Ла-Грасиосы. Также популярен подъем на вулканическую гору Монтанья-Бермеха, откуда открываются панорамные виды на остров и океан.

Ла-Грасиосу можно посетить даже в рамках однодневной поездки с Лансароте. Паром отправляется из порта Орсола, а путь занимает примерно 25 минут.

Туристы советуют приезжать одним из первых утренних рейсов, чтобы иметь больше времени для прогулок и увидеть остров без большого скопления посетителей.

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