Назван лучший город Европы для одиноких путешественников

В 2026 году самостоятельные путешествия становятся все более популярными. Такой формат позволяет не подстраиваться под других, самостоятельно планировать маршрут и проводить время в своем собственном темпе.

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Новое исследование туристической платформы Opodo показало, что среди европейских направлений особенно привлекательным для одиноких путешественников является Лиссабон. Подробности сообщает Express.

Почему Лиссабон подходит для самостоятельного путешествия

Опрос охватил 9 тысяч человек в разных странах мира. Например, главной причиной отправиться в путешествие в одиночку для британцев является свобода: так ответили 32% участников. Еще 30% отметили, что путешествуют в одиночку из-за того, что друзья или родственники не могут составить им компанию. А 21% видят в таких поездках возможность познакомиться с новыми людьми.

В рейтинге популярных направлений для одиноких путешественников на 2026 год европейские города занимают заметное место. Одним из лучших вариантов назвали столицу Португалии – Лиссабон.

Город сочетает в себе исторические достопримечательности, местную культуру, гастрономию и возможность быстро добраться до океанского побережья.

Во время путешествия туристы могут покататься на знаменитых желтых трамваях, попробовать традиционные пирожные паштел-де-ната и посетить достопримечательности района Белен на берегу реки.

Для проживания одиноким путешественникам рекомендуют обратить внимание на районы Шиаду, Байша и Принсипи-Реал. Здесь много кафе, парков и туристических мест, до которых можно добраться пешком, поэтому исследовать город самостоятельно довольно удобно.

Куда поехать из Лиссабона на один день

Еще одно преимущество португальской столицы – возможность легко разнообразить городскую поездку короткими вылазками.

Если захочется отдохнуть от оживленных улиц, можно сесть на поезд и отправиться на пляжи Кашкайша. Еще один популярный вариант – Синтра, известная своими холмами, лесами и яркими дворцами.

Таким образом, одна поездка позволяет совместить прогулки по историческому городу, местную кухню, культурные достопримечательности и отдых у океана.

В Лиссабоне есть различные варианты проживания – от простых апартаментов до дорогих отелей.

Путешествия в одиночку позволяют полностью контролировать свой маршрут. Путешественник сам решает, сколько времени провести в том или ином месте, куда отправиться на следующий день и на что потратить бюджет.

В то же время такие путешествия требуют тщательного планирования расходов. Сравнение цен на авиабилеты и жилье помогает найти более выгодные варианты и избежать лишних доплат за одноместное размещение.

Лиссабон в этом смысле привлекает сочетанием культурных достопримечательностей, удобных для прогулок районов, местной кухни и близости к морю. Именно поэтому португальскую столицу называют одним из самых удачных европейских направлений для тех, кто планирует путешествовать самостоятельно.

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