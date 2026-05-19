Тринидад и Тобаго отчаянно стремится больше туристов: в чем главная проблема страны

Может показаться, что Карибский бассейн уже изучен туристами вдоль и поперек, но наряду с главными направлениями для путешествий все еще скрываются несколько неочевидных вариантов. И к таким вариантам можно отнести небольшое островное государство Тринидад и Тобаго.

Видео дня

Как пишет издание Travel off Path, рядом с Багамами, Ямайкой или Доминиканской Республикой, которые сейчас переживают новый туристический бум, Тринидад и Тобаго пока не преуспел в привлечении новых туристов. Один из самых недооцененных уголков Карибского моря пытается сделать полную перезагрузку, чтобы решить проблемы, из-за которых он оказывался на первых полосах не слишком привлекательных новостей. Параллельно страна развернула масштабную мировую промо-кампанию, чтобы напомнить путешественникам, чем она является на самом деле. Здесь вас ждут колоритная культура, роскошные пляжи, которые ничем не уступают раскрученным курортам, но без толп людей, и совершенно неповторимая атмосфера. И вот чем может привлекателен Тринидад и Тобаго, а что может стать проблемой, если вы выберете отдых именно здесь.

Уровень безопасности

Одним из факторов, который существенно ударил по туризму, является безопасность. Посольство США и Государственный департамент в последние годы не стеснялись высказывать целый ряд беспокойств по этому поводу. Впрочем, туристы, которые побывали здесь лично, убеждают – на деле все далеко не так страшно, как пишут в новостях.

Сейчас путешественники оценивают Тринидад и Тобаго на 50 баллов из 100. По официальной классификации страна имеет третий уровень опасности от Госдепа. То есть гражданам США рекомендуется пересмотреть целесообразность поездки преимущественно из-за рисков преступности и терроризма и проблем с системой здравоохранения.

Привлекательные стороны

Рядом с целым перечнем рисков Тринидад и Тобаго может предложить своим гостям и множество преимуществ. Он вполне может конкурировать с лучшими сторонами Ямайки, а по атмосфере напоминает другие популярные соседние острова, такие как Сент-Люсия. Он предлагает не просто пляжный отдых, а насыщенный культурой побег на природу, где в одно целое сплелись водопады, тропические леса и пейзажи, словно с открыток.

Хотя остров и не относится к самым доступным в Карибском море в плане перелетов, вышеупомянутая Сент-Люсия тоже страдает от этой проблемы, что не мешает ей оставаться едва ли не самым трендовым карибским направлением в 2026 году. Что касается авиасообщения, Тринидад и Тобаго расположен не намного дальше и на самом деле предлагает даже больше рейсов, чем Сент-Люсия.

Два совершенно разных острова: Тринидад против Тобаго

Тринидад – больший, более шумный остров и настоящее культурное сердце страны. Он славится своим карнавалом, музыкой калипсо, уличной едой, ночной жизнью и стилпеном (steelpan) – уникальными стальными барабанами, которые могут превратить прогулку по любой улице в настоящую вечеринку. Это не просто фоновая музыка: стилпен глубоко укоренен в культуру Тринидада. Местные оркестры, специальные репетиционные дворики и карнавальные выступления дарят туристам возможность собственными ушами услышать один из важнейших звуков Карибского бассейна.

А вот о чем говорят значительно меньше, так это об андеграундной хип-хоп сцене Тринидада. Здесь колоритные рэперы зачитывают под такие карибские биты, которые по незнанию можно спокойно спутать с ямайским регги. Только не говорите местным об этом вслух – они точно обидятся.

Тобаго, с другой стороны – это настоящий уголок для побега от всего мира. Он значительно уютнее, предлагает медленный темп жизни, густую зелень и водопады. Остров идеально подходит для классического отпуска: здесь вас ждут походы по диким тропическим лесам, окруженные рифами побережья, сонные прибрежные деревни и тот самый карибский вайб, который путешественники рисуют в своем воображении, когда хотят просто спрятаться от всего мира в уютном уголке.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о 5 самых безопасных странах Южной Америки, которые стоит посетить туристам.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.