Куда поехать в Южной Америке: 5 самых безопасных стран

В Южной Америке есть пять направлений, которые сейчас имеют самый спокойный уровень туристических предостережений от Госдепартамента США. Это означает, что путешественникам советуют придерживаться обычных мер безопасности, а не избегать поездки или пересматривать маршрут. В этот список входят Аргентина, Парагвай, Суринам, Французская Гвиана и Фолклендские острова.

Видео дня

Но даже в самых безопасных странах региона есть свои нюансы – от карманных краж до проблем с медициной или транспортом. Поэтому перед поездкой стоит знать не только о привлекательных местах, но и о том, на что обратить внимание, информирует Travel off Path.

Аргентина

Аргентина часто первой приходит на ум, когда речь идет о путешествии в Южную Америку. Буэнос-Айрес с его европейской архитектурой, оживленными улицами, танго и ресторанами делает страну одним из самых популярных направлений на континенте.

Сейчас Аргентина считается одним из самых безопасных направлений в регионе для летнего путешествия. В крупных городах можно гулять, знакомиться с местной кухней, архитектурой и атмосферой, не испытывая постоянного напряжения.

Главное, чего стоит остерегаться, – мелкие кражи. В туристических и более богатых районах Буэнос-Айреса воры могут работать в группах и использовать трюки для отвлечения внимания. Один из таких приемов – когда на человека якобы случайно проливают кофе или соус, а пока кто-то помогает вытереть одежду, другой забирает сумку.

Отдельно стоит избегать города Росарио. Его обозначают как опасную зону из-за насилия, связанного с наркогруппировками.

Парагвай

Парагвай не так часто появляется на обложках туристических журналов, но именно поэтому может стать интересным направлением для тех, кто ищет менее очевидную Южную Америку. Страна расположена в самом сердце континента, а её центральные и южные регионы описывают как гостеприимные и приятные для путешественников.

Местные жители известны своим радушием, а сама страна старается активнее развивать туризм. Парагвай может понравиться тем, кто хочет увидеть аутентичную культуру без больших толп туристов.

В столице Асунсьоне стоит внимательно следить за телефоном и сумкой. Одна из главных проблем – так называемые "моточорро", то есть грабители на мотоциклах, которые могут вырывать вещи в пробках или просто на улице.

Не стоит ехать в северо-восточный пограничный регион возле Бразилии. Там действуют крупные контрабандные группировки, а поездки в этот район считаются значительно более рискованными.

Суринам

Суринам подойдет тем, кто ищет действительно необычное путешествие. Это спокойное направление с демократическим устройством, низкими террористическими рисками и особой атмосферой.

Столица страны Парамарибо сочетает разные культуры, деревянную колониальную архитектуру и близость к Амазонии. Основные риски в Суринаме связаны не столько с преступностью, сколько с медициной. Больницы могут не соответствовать привычным для туристов стандартам, а за пределами столицы скорую помощь найти сложно. Поэтому перед поездкой стоит позаботиться о деньгах, страховке и маршруте.

После наступления темноты лучше не гулять в парке Палм-Гарден в Парамарибо. А для путешествий в глубь Амазонии стоит нанимать надежного гида, потому что дороги там сложные, а помощь может быть далеко.

Французская Гвиана

Французская Гвиана – это сочетание амазонских джунглей и европейских правил. Формально это заморская территория Франции, поэтому здесь действуют французские законы и административная система.

Для туристов это означает более высокий уровень правовой предсказуемости. Здесь не придется волноваться из-за коррумпированной полиции или сомнительных юридических ловушек.

Французская Гвиана может заинтересовать природными заповедниками, тропическими ландшафтами и даже космическим центром, где можно увидеть запуск ракеты. Это одно из самых необычных направлений региона.

Насильственные преступления против туристов здесь названы очень редкими. Зато реальная проблема – забастовки. Если местные работники блокируют дороги или аэропорт, это может серьезно сорвать планы путешествия. Еще один важный нюанс – прививки от желтой лихорадки. Из-за тропического климата и близости джунглей для въезда нужно иметь подтверждение вакцинации.

Фолклендские острова

Фолклендские острова расположены далеко в южной части Атлантического океана и принадлежат к британским заморским территориям. Это отдаленное, суровое и очень живописное место, известное дикой природой и пингвинами.

Фолклендские острова названы самым безопасным местом в регионе. Насильственная преступность там практически отсутствует, а общая атмосфера значительно спокойнее, чем в большинстве популярных туристических центров.

Однако из-за изолированности островов путешествие требует тщательной подготовки. Здесь мало врачей и сложнее получить скорую помощь, поэтому на въезде могут потребовать подтверждение обратного билета, достаточных средств и специального медицинского страхования, которое покрывает эвакуацию в случае чрезвычайной ситуации.

Есть и исторический риск. После войны 1982 года на некоторых отдаленных участках остались мины. В то же время опасные места ограждены колючей проволокой и обозначены яркими красными предупредительными знаками. Поэтому главное правило простое – не заходить за ограждения и не игнорировать предупреждения.

OBOZ.UA писал о 3 странах Европы, которые предлагают туристам многообразие впечатлений.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.