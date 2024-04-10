Топ-5 нетипичных городов Европы для вашего следующего путешествия

Париж, Рим, Вена, Будапешт, Мюнхен – это, безусловно, интересные локации с богатой историей. Однако у такой популярности есть и минусы: толпы, очереди и заезженность. Если вы хотите чего-нибудь новенького или решили сразу начать с непротоптанных дорожек — предлагаем вам места, в которых есть, на что посмотреть. Да и путешественников там гораздо меньше.

Бергамо, Италия

Город находится всего в 50 километрах от Милана. Здесь есть рестораны, бутики и магазинчики, но людей гораздо меньше. Также сохранился исторический центр, напоминающий об эпохе Средневековья.

Самое популярное место – площадь Пьяцца дель Дуомо. На ней расположена капелла Коллеони – один из самых важных шедевров архитектуры периода Ренессанса.

Если подниметесь на холм Святого Ефвемии, то посетите крепость Бергамо (Рокка). Ее построили на месте бывших поселений римлян и кельтов. С ее вершины открывается потрясающий вид. А внутри форта работает музей.

В Нижнем городе обязательно стоит зайти в картинную галерею Каррара. Здесь представлены шедевры мастеров Бергамской, венецианской и ломбардской школ: Каналетто, Марони, Лотто, Басениса и других.

Любителям музыки рекомендуем посетить Театр оперы имени Гатаено Доницетти. Он был построен в XVIII веке. Каждое лето здесь проходят музыкальные фестивали, на которых собираются лучшие исполнители со всего мира.

Сплит, Хорватия

В этом городе не так много достопримечательностей, как в Дубровнике, и меньше людей, чем в Загребе. Однако и здесь есть свои жемчужины. Когда-то на этой земле правили римляне. Здесь сохранилась нетипичная для страны архитектура. Во время прогулки вы можете неоднократно поймать себя на мысли, что вы в Италии.

Самое популярное место – дворец Диоллектиана. Это комплекс построек, окруженных крепостью, а также Собор Святого Домния и Храм Юпитера. В этих стенах снимали несколько сцен с "Игры престолов". В пятом сезоне именно здесь впервые появляются драконы.

Чуть ниже находится городской рынок, парк Штроссмайера и Народная площадь, от которой простираются уютные улочки.

Поклонникам красивых панорам советуем подняться на гору в национальном заповеднике Марьян. А за два часа езды от Сплита туристов ждет настоящий тропический рай — остров Хвар.

Гранада, Испания

В XII веке здесь была столица Гранадского эмирата – крупнейшего на Пиренеях. Поэтому вся архитектура, включая храмы, напоминает о мавританской эпохе. Но также в застройках прослеживаются черты готики и Ренессанса.

Самое популярное место – Альгамбра. Чтобы попасть на территорию, берите билеты за 1-3 месяца. Это шедевральный ансамбль, состоящий из крепости, дворцов и парков мусульманских правителей. Имейте в виду, чтобы сделать несколько фотографий, придется постоять в очереди. Рекомендуем взять экскурсию "Ночное посещение дворцов и садов", но ее тоже нужно заказывать заранее. Для тех, кто хочет углубиться в тему мавританского Средневековья, рекомендуем посетить Хенералифе – летнюю резиденцию калифов.

Кроме прочего, Гранада – это город фламенко. Именно здесь столетиями производят гитары, кастаньеты и кахони – музыкальные инструменты, незаменимые для этого стиля. А в пещерах Сакромонте, где когда-то жили местные цыгане, проводят лучшие танцевальные представления.

Гент, Бельгия

Небольшая и уютная провинция, в которой вы найдете много исторических построек, хипстерских кофеен и музеев. Последних здесь больше 20 штук!

Как и во многих точках Европы, достопримечательностью является Ратуша. Она построена в стиле Ренессанса и является типичным представителем зодчества эпохи Возрождения.

Далее следует посетить замок Гравенстин, возведенный в конце XII века. Когда-то он был центром культурной жизни города и развития шелковой промышленности. Сейчас в нем работает исторический музей, здесь есть коллекция орудий пыток.

Популярный среди туристов собор Сент-Баво был построен еще в 942 году. Сначала здесь размещалась небольшая часовня, позже на ее месте появилась церковь. За период существования облик святыни менялся несколько раз. Сначала добавились элементы романского стиля, затем готики.

Внутри храма находится Гентский алтарь, расписанный братьями ван Эйки. За всю свою историю он много раз переходил из рук в руки и сейчас прячется под стеклом. А для всеобщего обзора выставлена копия. Кроме того, помещение украшают картины художников эпохи Возрождения: Делва, Рубенса и других.

Мост Святого Михаила – один из символов города, который обязательно нужно сфотографировать. На нем можно просто постоять и полюбоваться панорамой.

Лилль, Франция

Не уступает столице по достатку культурных ценностей, богатству истории, кухне и насыщенности ночной жизни. Но вот туристов здесь гораздо меньше, а значит можно наслаждаться всей этой красотой без больших очередей.

Впервые Лилль упоминается в VII веке как небольшая провинция, развивавшаяся благодаря торговле. Сто лет назад пришла массовая индустриализация, и в городе сделали упор на производство текстиля. И только в наши дни к нему пришла популярность. В настоящее время оно связывает по скоростным маршрутам Париж, Брюссель и Лондон, а большинство местных жителей — студенты.

Исторический центр отреставрировали, чтобы удивлять туристов яркими фасадами из кирпича и камня.

Культурная программа включает посещение Дворца изящных искусств – в нем хранится вторая по величине коллекция шедевров во Франции. Также загляните в здание фондовой биржи – внутри вас ждет красивая отделка XVII века.

Ну и как же без французского лакомства? Обязательно посетите кафе и закажите местный десерт Merveillieux — маленький шоколадный торт из двух вафель.

Как видите, иногда стоит свернуть с известных путей, чтобы увидеть что-то уникальное, скрытое от глаз большинства. Откройте для себя несколько другую Европу. Мы уверены, что вы привезете из путешествия море ярких впечатлений.

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