Едем за романтикой: топ направлений Европы для влюбленных

Вскоре День всех влюбленных. Поэтому уже сейчас стоит подумать об уикенде, особенно если вы хотите удивить свою половинку. Предлагаем подборку известных туристических направлений, куда можно отправиться 14 февраля.

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Париж

Как же без самой романтичной столицы? Конечно, никак. Но отбросим банальности. На этот раз рекомендуем пойти совсем другим путем. Конечно, популярные аттракции не стоит обходить. Ничто не заменит Эйфелеву башню или ужин с видом на ночной город. Но ограничиваться только этими локациями не следует.

К тому же, посещать эту достопримечательность стоит только вечером. Днем здесь нечего делать. Перед вами будет развеваться обычная башня с металлическим забором. Вот и все, что вы увидите. Так что это время лучше потратить на другие развлечения. Например, зайти в несколько заведений питания.

Парижские кондитерские – это вообще отдельная тема. Можете выбрать любую из них, но если хочется побывать в особом месте, тогда направляйтесь в Laduree. Кофейня располагается на улице Бонапарта и славится своими лавандовыми макаронсами.

В зимнее время Париж предлагает множество развлечений для влюбленных. Одно из них – круиз по реке Сена. Безусловно, такое мини-путешествие на лайнере запомнится надолго. Только представьте: вы сидите за столиком и пробуете изысканные блюда. Вас обслуживает внимательный официант, вовремя наполняющий бокалы шампанским. На фоне – достопримечательности Парижа, освещенные тысячами разноцветных огоньков. Дополняет картину тихий плеск волн и звучание спокойной музыки.

Любителям пикантных свиданий рекомендуем заглянуть на местную "улицу красных фонарей" и побывать в известном кабаре Мулен Руж.

Венеция

Атмосфера этого города даже в самый обычный день вдохновляет на романтику. Что уж говорить о 14 февраля? Пожалуй, именно поэтому молодожены направляются сюда в медовый месяц. Ведь неважно будет это холодная зима, теплая весна, жаркое лето или красочная осень – здесь всегда сказочно.

Кажется, что каждый венецианский квартал, улочка и здание излучают нежные чувства. Можно просто приехать сюда и бродить по окрестностям. Воспоминаний хватит на полжизни. Если же вы хотите посетить самые лучшие места этого края, берите ручку и бумажку и записывайте известные туристические достопримечательности.

Вашей первой локацией должен стать Гранд-канал. Побывать в Венеции и не увидеть его просто немыслимо. Можно пройтись по переправе и полюбоваться ближайшими достопримечательностями: Ка-д'Оро и Барбариго. Но все-таки лучше заказать экскурсию и прокатиться на речном трамвайчике.

Без сомнения не стоит обходить следующие места: площадь и собор Сан-Марко, церковь Сан-Панталон, Галерею Академии, Дворец Дожей, островной квартал Бурано и мост Взхань.

Будапешт

Столица Венгрии официально признана самым романтичным городом Восточной Европы. Она покорила сердца туристов красивыми мостами, старинной архитектурой и уютными улочками.

Здесь прекрасно и днем и ночью. На каждом шагу путешественников ожидают всевозможные сюрпризы. Прошлись по аллее, и вот за углом уже музей. Свернули в другую сторону, а там – волшебный собор. А если устали и захотели вкусно перекусить, можно смело идти в ближайшее кафе. Вот здесь, кстати, может быть сложно. Потому что ресторанчиков много, а выбрать нужно только один.

В этом городе романтика пахнет по-особому. Только здесь в воздухе витают и гармонично сочетаются горьковатые нотки кофе, жгучие венгерские специи и аромат сладковатых десертов.

В День влюбленных рекомендуем сходить в дом Парламента. Сооружение расположено на берегу Дуная, поэтому выглядит просто фантастически. Съездите в Будайскую крепость, она также находится у водоема. Пройдитесь по Цепному мосту и покатайтесь на трамвайчике под номером 2. Его маршрут проходит по местам, где расположены архитектурные шедевры. А если хочется оздоровиться, посетите известные бальнеологические курорты: Купальни Сеченьи, Геллерт и Палатинус.

Прага

Когда попадаешь в столицу Чехии, кажется, что ее строили только для влюбленных. Здесь очень много узких улочек. Ни один город не может похвастаться таким количеством тесных дорожек.

Советуем часами бродить между старинными постройками и наслаждаться их красотой. Затем можно ненадолго забежать в ресторанчик, продегустировать традиционные чешские блюда и снова продолжить путешествие.

Но если уж будете здесь, то все же не обходите вниманием достопримечательности. Чем больше воспоминаний, тем лучше. Обязательно посетите Старый город. А потом на ваш выбор: можно пройтись по еврейскому кварталу, посетить танцующий дом, прогуляться по Карловому мосту и заглянуть в пикантный музей секс-машин.

Эти четыре европейских города насквозь пропитаны романтикой. Так что выбирайте свой фаворит и отправляйтесь в путешествие.

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