Тени забытых предков: старинные кладбища Украины, которые следует посетить

С давних времен человеческая память хранит истории о тех, кто ушел в вечность. Кладбища является не только памятниками прошлого, но и своеобразными музеями под открытым небом. В нашей стране находится много старинных мест захоронений, поражающих своей красотой и историей. Какие же из них стоит увидеть – читайте ниже.

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Львов

В городе располагается одно из старейших европейских городских христианских кладбищ. Его основали в 1786 году. Площадь занимает около 40 гектаров.

На территории находится более 300 тысяч захоронений, в том числе могилы участников польского восстания 1830-1831-х.

С начала XVI века эта земля служила местом последнего упокоения для отверженных и бедных. Однако со временем здесь стали хоронить преимущественно зажиточных и влиятельных горожан.

Надписи на памятниках выполнены на разных языках – латыни, немецком, голландском, румынском и греческом.

Также здесь располагаются 24 часовни – усыпальницы шляхетских семей, в частности Кшечуновичей и Бачевских.

Можно увидеть могилы писателей Ивана Франка и Маркияна Шашкевича, композитора-исполнителя Владимира Ивасюка, оперной певицы Соломии Крушельницкой и другие.

Сычавка

Село находится в Одесской области. Его основали в конце XVIII столетия.

Здесь находится Южненское кладбище. В его старой части располагаются древние казацкие захоронения, привезенные из Григоровки.

Особенность этого места в том, что здесь также покоятся современные украинские воины, погибшие от рук российского агрессора.

Великая Озимина

Находится в Самборском районе Львовской области. Первые письменные упоминания о селе датируются 1406 годом.

Именно отсюда происходит род Ивана Франка. В 2001-м здесь установили памятный знак в честь предков поэта, которые тут родились, в частности прадед Теодор, дед Иван и отец Яков.

Старую деревянную церковь заложили в 1673-м, а в 1862-м перестроили новую. Возле святыни располагается древнее кладбище, где похоронены родственники писателя. Некоторые кресты датируются XIX-XX веком.

Демня

Располагается в Стрыйском районе Львовской области. Село было основано еще во времена Киевской Руси. Впервые о нем упоминали в 1464 году. Оно получило такое название из-за интенсивного сталеплавильного производства, которое постоянно окутывало населенный пункт дымом.

Демня давно славилась мастерами по обработке камня. В начале XX века каждый двадцатый житель села работал каменщиком. Созданные ими скульптуры из известняка, особенно надгробия, можно увидеть на кладбищах в окрестных городах и поселках.

Здесь находится Костёл Матери Божьей Ченстоховской – образец неоготической архитектуры с элементами неороманского стиля. Сегодня святыня заброшена и частично разрушается. Недалеко от нее можно увидеть настоящий музей крестов и могилы под открытым небом.

Подкамень

Находится в Золочевском районе Львовской области. Впервые о поселке упоминали в 1441 году.

Место известно скалистым 16-метровым камнем на высоком холме.

Фрагменты посуды, относящиеся к высокой культуре раннего железного века, указывают на то, что гору использовали как место поклонения и оберег для местных жителей. Находки периода Галицко-Волынского государства свидетельствуют о существовании здесь наскального храма-крепости.

Также возле природного памятника располагаются старинные захоронения. Некоторые из них начала XVIII века.

На юго-восточной окраине Подкаменя есть еще одно кладбище с барочной часовней 1796-1797-х. Сегодня она служит усыпальницей семьи Цетнеров.

Долгое

Располагается в Тернопольской области на левом берегу реки Серет.

Во время раскопок были обнаружены захоронения времен черняховской культуры, где нашли разнообразные артефакты, в частности посуду, предметы быта и шаровидные амфоры. Кроме того, недалеко от села обнаружили следы поселения трипольцев, что свидетельствует о давнем заселении этой территории.

Местное кладбище находится возле церкви Иоанна Богослова 1704 года. Здесь представлена так называемая коллекция из около сотни крестов разных видов. Среди них можно распознать казацкие, трехлистные и круглые типы. Большинство из них датируются XIX веком.

Исследуйте старинные кладбища Украины – ценные сокровищницы исторической памяти и культурного наследия!

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