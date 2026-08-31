Там обитают белые медведи: где находится самый северный город мира

Лонгйир расположен на норвежском архипелаге Шпицберген и считается самым северным постоянным населённым пунктом в мире с населением более тысячи человек. Здесь проживает около 2400 жителей, несмотря на то что город расположен примерно в 1300 километрах от Северного полюса.

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В поселении есть школа, магазины, рестораны, культурные учреждения и научные институты, однако повседневная жизнь здесь существенно отличается от привычной европейской. Как отмечает Business Insider, за пределами города людям следует опасаться появления белых медведей, а несколько месяцев в году — привыкать к полному отсутствию солнца.

От шахтерского города до центра науки

История Лонгйира связана с освоением природных ресурсов Шпицбергена. В начале XX века поселение развивалось как шахтерский городок, однако с постепенным сворачиванием добычи угля его роль изменилась. Сегодня Лонгйир больше известен как центр науки, образования и арктического туризма.

Одной из самых известных достопримечательностей в окрестностях города является Всемирное хранилище семян, обустроенное внутри горы в вечной мерзлоте. В нём хранятся образцы сельскохозяйственных культур, чтобы защитить генетическое разнообразие растений от глобальных катастроф. Именно уникальные природные условия Шпицбергена позволяют поддерживать необходимую температуру для длительного хранения коллекции.

Не менее необычен здесь и климат. Примерно с середины ноября до конца января солнце не поднимается над горизонтом, создавая длительный период полярной ночи. Летом ситуация кардинально меняется – наступает сезон полярного дня, когда свет сохраняется круглосуточно. Тёмный период при этом делает Лонгйир одним из привлекательных мест для наблюдения за северным сиянием.

Белые медведи и правила жизни в Арктике

Необычные природные условия требуют от жителей особой осторожности. За пределами населенного пункта существует риск встретить белого медведя, поэтому перед выходом в дикую природу необходимо иметь соответствующее снаряжение и средства защиты. Это не просто туристическое правило: арктические хищники могут приближаться к человеческим поселениям, поэтому местные жители хорошо знают, как вести себя в случае опасной встречи.

Еще одна особенность Лонгйира связана с захоронениями. Из-за вечной мерзлоты органические остатки в почве практически не разлагаются, поэтому захоронение умерших здесь запрещено, а тяжелобольных людей и беременных женщин при необходимости доставляют на материковую часть Норвегии.

В городе также работает Университетский центр Шпицбергена – одно из самых северных учебных и научных заведений мира, где изучают арктическую биологию, геологию, геофизику и технологии.

Несмотря на экстремальное расположение, Лонгйир имеет развитую инфраструктуру и остается полноценным населенным пунктом. Зимой важную роль в передвижении играют снегоходы, которых на архипелаге даже больше, чем жителей города, а для поездок по заснеженным территориям также используют собачьи упряжки. Именно сочетание современной жизни, полярной природы и суровых арктических условий делает Лонгйир одним из самых необычных населённых пунктов планеты.

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