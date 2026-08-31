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Там обитают белые медведи: где находится самый северный город мира

Елена Былим
Путешествия
3 минуты
1,5 т.
Лонгьир расположен на норвежском архипелаге Шпицберген
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Лонгйир расположен на норвежском архипелаге Шпицберген и считается самым северным постоянным населённым пунктом в мире с населением более тысячи человек. Здесь проживает около 2400 жителей, несмотря на то что город расположен примерно в 1300 километрах от Северного полюса.

В поселении есть школа, магазины, рестораны, культурные учреждения и научные институты, однако повседневная жизнь здесь существенно отличается от привычной европейской. Как отмечает Business Insider, за пределами города людям следует опасаться появления белых медведей, а несколько месяцев в году — привыкать к полному отсутствию солнца.

От шахтерского города до центра науки

История Лонгйира связана с освоением природных ресурсов Шпицбергена. В начале XX века поселение развивалось как шахтерский городок, однако с постепенным сворачиванием добычи угля его роль изменилась. Сегодня Лонгйир больше известен как центр науки, образования и арктического туризма.

Там обитают белые медведи: где находится самый северный город мира

Одной из самых известных достопримечательностей в окрестностях города является Всемирное хранилище семян, обустроенное внутри горы в вечной мерзлоте. В нём хранятся образцы сельскохозяйственных культур, чтобы защитить генетическое разнообразие растений от глобальных катастроф. Именно уникальные природные условия Шпицбергена позволяют поддерживать необходимую температуру для длительного хранения коллекции.

Всемирное хранилище семян.

Не менее необычен здесь и климат. Примерно с середины ноября до конца января солнце не поднимается над горизонтом, создавая длительный период полярной ночи. Летом ситуация кардинально меняется – наступает сезон полярного дня, когда свет сохраняется круглосуточно. Тёмный период при этом делает Лонгйир одним из привлекательных мест для наблюдения за северным сиянием.

Там обитают белые медведи: где находится самый северный город мира

Белые медведи и правила жизни в Арктике

Необычные природные условия требуют от жителей особой осторожности. За пределами населенного пункта существует риск встретить белого медведя, поэтому перед выходом в дикую природу необходимо иметь соответствующее снаряжение и средства защиты. Это не просто туристическое правило: арктические хищники могут приближаться к человеческим поселениям, поэтому местные жители хорошо знают, как вести себя в случае опасной встречи.

Полярные медведи.

Еще одна особенность Лонгйира связана с захоронениями. Из-за вечной мерзлоты органические остатки в почве практически не разлагаются, поэтому захоронение умерших здесь запрещено, а тяжелобольных людей и беременных женщин при необходимости доставляют на материковую часть Норвегии.

В городе также работает Университетский центр Шпицбергена – одно из самых северных учебных и научных заведений мира, где изучают арктическую биологию, геологию, геофизику и технологии.

Университетский центр.

Несмотря на экстремальное расположение, Лонгйир имеет развитую инфраструктуру и остается полноценным населенным пунктом. Зимой важную роль в передвижении играют снегоходы, которых на архипелаге даже больше, чем жителей города, а для поездок по заснеженным территориям также используют собачьи упряжки. Именно сочетание современной жизни, полярной природы и суровых арктических условий делает Лонгйир одним из самых необычных населённых пунктов планеты.

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