Страны отказываются: в Африке есть земля, которой никто не хочет владеть

История территориальных конфликтов обычно строится на ожесточенной борьбе за каждый метр земли, однако Бир-Тавиль стал уникальным исключением из этого правила. Этот пустынный участок в Африке остается официально ничейным уже более века не из-за своей непригодности, а из-за сложных геополитических последствий его принятия.

Ни одно правительство не решается выдвинуть на него претензии, поскольку это автоматически будет означать отказ от другой, значительно более ценной территории. Таким образом, Бир-Тавиль превратился в правовую аномалию, где отсутствие государственного флага не означает отсутствие жизни.

Несмотря на статус "ничейной земли", этот регион имеет собственную историю, экономику и даже самопровозглашенных королей, пишет IFLScience.

Где находится Бир-Тавиль

На первый взгляд, Бир-Тавиль – это лишь бескрайние пески и камни, лишенные дорог, гостиниц или связи. Однако на самом деле эта территория далеко не безлюдная: в течение тысячелетий здесь живут кочевые племена Абабда, чье присутствие в регионе задокументировано еще со времен Римской империи.

Сегодня Бир-Тавиль стал центром кустарной добычи золота, где работают как независимые искатели с обычными металлоискателями, так и промышленные экспедиции. В центре пустыни даже существуют неформальные поселения с магазинами, ресторанами и пунктами обмена валют, построенные из подручных материалов.

Возникновение Бир-Тавиля является результатом британского картографического стиля XIX века. В 1899 году Британия установила границу между Египтом и Суданом по 22-й параллели, но уже в 1902 году ввела новую "административную границу", чтобы учесть традиционные пастбища кочевых племен. Вторая линия передала богатый ресурсами "Треугольник Халаиб" Судану, а Бир-Тавиль – Египту.

Когда обе страны обрели независимость, они выбрали разные карты: Египет настаивает на границе 1899 года (где Халаиб принадлежит ему), а Судан – на версии 1902 года. Поскольку Бир-Тавиль на обеих картах оказывается "на чужой стороне", ни одна страна не берет его себе, чтобы не потерять права на значительно более выгодный Халаиб.

Самопровозглашенные короли и флаги мечтателей

Статус последней "свободной" земли на планете сделал Бир-Тавиль магнитом для авантюристов. Самым известным стал американец Джереми Гитон, который в 2014 году приехал в пустыню, чтобы объявить ее "Королевством Северного Судана" ради своей дочери, которая мечтала быть принцессой. Кроме него, свои права на территорию заявляли еще по меньшей мере восемь человек, устанавливая там самые разнообразные флаги – от символов виртуальных государств до шуточных изображений.

Однако местные жители относятся к таким "монархам" с иронией и раздражением, считая подобные претензии современным проявлением неоимпериализма, игнорирующего права коренных народов.

Ничья земля

Хотя Бир-Тавиль часто называют "terra nullius" (ничейная земля), для племен Абабда и Бишарин он никогда не был пустым местом. Они используют эти земли для выпаса скота и торговли, опираясь на традиционное, а не писаное право.

Территория богата вади (русла, наполняющиеся водой в сезоны дождей), которые создают оазисы жизни посреди одного из самых сухих регионов мира. История Бир-Тавиля доказывает, что даже при отсутствии официального государственного признания, человеческая деятельность и культурные связи способны наполнять смыслом любую точку на карте.

