Стало известно, в каких странах Европы больше всего карманников и где они ищут своих 'жертв' среди туристов

Туристы часто становятся мишенью для карманников: 87 процентов путешественников говорят, что принимают меры, чтобы защитить себя и свои ценные вещи во время отпуска. Как показало последнее исследование, страной, где зафиксировано больше краж у туристов является Италия.

Об этом сообщает Express со ссылкой на исследование от Quotezone.co.uk.

Большинство отпусков в Европу проходят без проблем, но всегда существует риск попасть в неприятную ситуацию и остаться без денег или ценных вещей. Итак, какие же туристические достопримечательности являются местами для работы карманников и где стоит быть еще более осторожными? Читайте в нашем материале.

Италия – фонтан Треви

В Италии туристам следует быть особенно внимательными у римского фонтана Треви. Построенный в 18 веке фонтан Треви в среднем посещает 1000 туристов в час. Посетители ежегодно бросают туда более 800 000 фунтов стерлингов, но помимо этого стоит следить за своим кошельком, находясь в толпе.

Франция – Эйфелева башня

Во Франции Эйфелева башня – лучшее место для карманников. Многие туристы собираются вокруг памятки, чтобы сделать фотографии, но важно оставаться на стороже.

Испания – Las Ramblas

Барселона уже давно имеет репутацию большого количества карманных краж, поэтому неудивительно, что одна из самых популярных точек Испании для воров находится в прибрежном городе. Бульвар Лас-Рамблас является одной из самых оживленных пешеходных улиц Европы, а туристы могут стать наживкой для воров. Многие кражи случаются, когда посетители наблюдают за одним из уличных артистов на бульваре Лас-Рамблас.

Германия – Бранденбургские ворота

В Берлине местом, где чаще всего происходят кражи, есть Бранденбургские ворота. Памятник 18 века, одно из самых знаменитых мест города. Поскольку район часто многолюден, важно следить за своими вещами, рассматривая памятку.

Нидерланды – квартал красных фонарей

Знаменитый Квартал красных фонарей Амстердама – место, где туристы вероятнее всего становятся жертвами карманников в Нидерландах. Несмотря на свою популярность, Амстердам рассматривает возможность перенесения района за пределы центра города.

Португалия – Алфама

В Португалии исторический район Лиссабона Алфама является местом, где у туристов чаще всего воруют личные вещи. Извилистые улочки старого района популярны среди посетителей, а это значит, что здесь также орудуют карманники.

Турция – район Султанахмет

Район Султанахмет в Стамбуле является местом, где туристы часто становятся мишенью карманников. Здесь расположены несколько известнейших достопримечательностей города, в частности собор Святой Софии и Голубая мечеть – это места, где всегда большое количество туристов.

Греция – Музей Афинского Акрополя

Музей Акрополя в Афинах, одно из самых поразительных древних чудес света, а также место, где ценные вещи туристов чаще всего оказываются под угрозой. Это место настолько популярно, что туристам часто приходится ждать в очередях, чем охотно пользуются карманники.

Польша – Центральная площадь Rynek Glowny

Площадь Rynek Glowny в Кракове является наихудшим местом для туристов с точки зрения безопасности их ценных вещей. Площадь является одной из самых красивых в стране, но собственные вещи туристам лучше оставить в своем отеле. Rynek Glowny особенно оживлен зимой, когда здесь проходит рождественская ярмарка города.

Ирландия – Guinness Storehouse

В Ирландии наиболее лакомым местом для карманников является Музей пива Гиннес. Семиэтажный музей истории знаменитого ирландского бренда пива с дегустациями и баром Gravity на крыше, расположенный в 300-летнем здании – главная достопримечательность и одно из самых высоких мест Дублина, где всегда много туристов, а значит и карманников.

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