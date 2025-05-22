Шесть самых странных мест на Земле: от такого перехватывает дух. Фото

На нашей планете есть много удивительных творений природы, которые поражают своей красотой и масштабами, порой непостижимым для человеческого мозга. Например, ледовые пещеры, "море звезд", мертвая долина – малая часть природных явлений, образовавшихся в разных уголках мира.

Видео дня

OBOZ.UA предлагает интересную подборку из шести самых удивительных мест на Земле. Это далеко не весь перечень, но от такого действительно захватывает дух.

Травертины Памуккале, Турция

Это природное образование в Турции, состоящее из белых террас, образованных остатками кальция из термальных источников. Название "Памуккале" в переводе с турецкого означает "Хлопковый замок". Похожие на лестницы террасы формируют каскады природных бассейнов, где богатая минералами вода стекает по склону. Благодаря высокому содержанию известняка травертины имеют цвет мела и разную текстуру: вблизи источников они белые и скользкие, а подальше от них – коричневые и пористые.

После двух тысячелетий этого процесса кальциевые бассейны, наполненные полупрозрачной бирюзовой водой, стали популярным туристическим местом и местом купания, в реальность которого трудно поверить. Но для защиты травертинов от повреждений там разрешено ходить только босиком. "Памуккале" расположен рядом с античным городом Иераполис, оба включены в список ЮНЕСКО как природное и культурное сокровище.

"Море звезд", Мальдивы

Речь идет о невероятном природном явлении, которое происходит в конце лета на Мальдивах, когда в океане виднеется много крошечных организмов – биолюминесцентного фитопланктона, который ярко светится в воде.

От этого на побережье создается эффект искрящегося сияния, который выглядит так, будто в океан упали и продолжили светить звезды. Ученые считают, что таким образом планктон пытается сбить с толку хищников.

Ярче всего это необычное явление проявляется на острове Ваадху, расположенном в атолле Раа. Если хотите увидеть такой феномен, на отдых на Мальдивы стоит отправляться между июнем и октябрем.

Мертвая долина, Намибия

Древние, похожие на трупное окоченение ветви окаменевших акаций, которые стоят на страже по всей Мертвой долине в Намибии, делают эту область пустыни одним из самых странных мест в мире. Его еще называют "мертвым болотом", которое выглядит как потусторонний белый глиняный пласт, расположенный неподалеку от знаменитого озера Соссуфлей.

Ужасающие окаменелые деревья, растущие из дюны, прекрасно сочетаются с охристыми песками Биг-Дедди (самой большой дюны в этом районе) и кобальтово-голубым небом, что делает это полотно из выбеленной глины обязательным для посещения при поиске самых странных чудес света.

Ледовые пещеры Менденхолл, Аляска

Пещеры расположены в районе ледника Менденхолл на Аляске, США (около 1500 метров над уровнем моря). Это уникальное природное явление, где внутренние части пещер покрыты ледяными отложениями, а температура в них держится ниже нуля.

Поход по леднику – сложная задача даже для закаленных искателей приключений, но как только вы твердо встанете на ледяное поле с заснеженными горами позади и ярко-голубым небом над вами, все это будет того стоить. Отправляйтесь в ледяные пещеры с опытным гидом, чтобы безопасно пройти под удивительными образованиями природы внутри сверкающей аквамариновой пещеры.

Салар-де-Уюни, Боливия

Это невероятно красивое соленое озеро, самая большая соленая равнина на планете, известная как "соль земли" и "зеркало мира". В давние времена солончак Уюни был огромным соленым озером Минчин на высокой равнине Альтиплано, но оно почти полностью высохло, в основном превратившись в огромную палящую соленую пустыню площадью 10 582 кв. км.

Салар-де-Уюни прекрасно видно из космоса: панцирь толщиной два-восемь метров белеет чище самих облаков. Когда же выпадают дожди, белый платок на карте мира превращается в огромное зеркало. Тонкий в несколько сантиметров слой воды, покрывающий соль, отражает небо.

Солончак ценится боливийцами как источник соли: ежегодно там добывают 25 тысяч тонн. Но прежде всего это не карьер под открытым небом, а цель путешествий. Сюда едут десятки и сотни тысяч туристов: полюбоваться на бескрайнее небо, подышать целебным соленым воздухом, пожить в отеле из соли. Не менее красиво здесь, когда сюда прилетают гнездиться три вида прекрасных розовых фламинго и приходят есть соль пушистые ламы.

Вулкан и кислотное озеро Кавах Иджен, Индонезия

Речь идет о целом вулканическом комплексе на острове Ява. В его состав входят симметричные конусообразные стратовулканы, которые окаймляют кальдеру – огромное углубление, возникающее при разрушении огненных гор. Самая высокая точка комплекса – Мерапи (2803 м). Но кратер вулкана Иджена, который находится в периоде угасания, особенно интересен, ведь он заполнен горячей серной кислотой (H2SO4).

Кава Иджен – это кислотное озеро, имеющее диаметр 1 км и глубину 200 м. Здесь интересно все: окраска воды, туман из серных испарений, температура и глубина водоема. Температура на поверхности кислотного озера достигает 60 °С.

Особой голубизной озеро обязано уникальному составу – смеси серной и соляной кислот с примесями различных металлов. Цвет и прозрачность вод связаны с тектонической активностью и меняются даже в течение дня. Спектр варьирует от ярко бирюзового и зеленого до молочно-белого и серого.

Индонезийцы организовывают экскурсии на Иджен: подъем занимает около двух часов ночью и час днем, длина пути – три километра. Чтобы увидеть легендарную синюю лаву, надо выходить около 01:00. В качестве сувенира туристам предлагают местные изделия из серы, которые можно приобрести прямо на вершине. Посещение вулкана и озера разрешено при соблюдении правил безопасности и наличии гида.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о самом высоком городе в мире, расположенном на высоте более 5000 метров над уровнем моря. Речь идет о Ла-Ринконаде – перуанском шахтерском городке в Андах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!