Швейцария предоставит более €27 тысяч за переезд туда: куда именно и какие условия

В Швейцарии есть живописная горная деревня, которая предлагает финансовую помощь тем, кто решит переехать туда на постоянное жительство. Речь идет об Албинен – небольшое поселение в Альпах, что столкнулось с сокращением населения и поэтому решило поощрить новых жителей денежной выплатой.

На первый взгляд такое предложение кажется почти идеальным: пейзажи, тишина, горы и немалая сумма за переезд. Тревел-блогер Бен Моррис, который лично посетил село и рассказал о главном нюансе этой инициативы. Детали рассказало издание Express.

Село Албинен, расположенное на юго-западе Швейцарии, в кантоне Вале. По имеющимся данным, население составляет всего 262 человека. Именно из-за сокращения количества жителей в селе в свое время поддержали инициативу, которая предусматривает выплату 25 тысяч швейцарских франков тем, кто решит поселиться там. Это более 27 тысяч евро.

По дороге в деревню Бен Моррис не скрывал восхищения пейзажами и назвал их невероятными. Однако по прибытии он заметил, что в Албинене царит почти полная тишина. Село показалось ему буквально замершим, но в то же время очень красивым.

Несмотря на идиллический вид, предложение переехать в Албинен оказалось не таким простым, как может показаться. Бен Моррис отметил, что для получения денег нужно соответствовать ряду строгих требований. Именно из-за них, по его словам, эта возможность уже не кажется столь привлекательной, как сначала.

Блогер пояснил, что речь идет о 25 тысячах швейцарских франков, но просто приехать в село и получить эти средства не получится.

Чтобы претендовать на выплату, нужно приобрести, построить или существенно отремонтировать основное жилье в Албинени. При этом стоимость такого жилья должна составлять не менее 200 тысяч швейцарских франков. Важно и то, что дом или квартира должны быть именно основным местом жительства, а не дачей или жильем для отдыха.

Кроме этого, человек должен обязаться жить в селе не менее 10 лет. Для многих желающих именно это условие может оказаться решающим.

Есть еще одно важное требование: претендент должен быть либо гражданином Швейцарии, либо иметь разрешение на постоянное проживание типа C. То есть для большинства иностранцев эта программа фактически недоступна.

По данным, на которые ссылаются в материале, претендентам также нужно быть моложе 45 лет. Такие правила, согласно жилищным нормам 2023 года, имеют целью поддержать постоянное проживание молодых людей и семей в муниципалитете Албинен.

Поэтому на первый взгляд идея получить более 27 тысяч евро за переезд в красивую швейцарскую деревню звучит очень соблазнительно. Но когда становится понятно, что нужно иметь право на постоянное проживание, инвестировать большие средства в жилье и обязаться жить там десять лет, предложение уже не кажется столь простым.

