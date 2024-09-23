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Самые красивые парки Европы: где можно сполна насладиться осенними пейзажами

Альбина Панченко
Путешествия
4 минуты
294
Самые красивые парки Европы: где можно сполна насладиться осенними пейзажами

Европейские страны поражают не только шедеврами архитектуры. На самом деле они скрывают множество кладов. Аутентичные заведения, музеи, артцентры и, конечно, природные достопримечательности. Последним, к сожалению, туристы уделяют меньше времени и внимания. А зря. Скверы, заказники, рощи выглядят великолепно в золотистую пору. Какие места не стоит обходить – рассказываем ниже.

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Дурмитор, Черногория

Самый большой парк в стране. В 1980 году он был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Горный массив размещается в Динарских Альпах. Для путешественников здесь проложили множество пеших и велосипедных маршрутов разной сложности. Также здесь находятся более 18 ледниковых озер. А еще на территории заповедника растут реликтовые леса, пережившие целые геологические эпохи.

Здесь туристы смогут посетить глубокую пещеру природной ячейки – Шкрк. А также исследовать ледяное подземелье, находящееся на высоте более 2040 метров над уровнем моря. Но имейте в виду, что для похода нужно иметь специальное снаряжение.

Тем, кто предпочитает спокойный отдых, предлагаем совершить конную прогулку по живописным полям или прокатиться на лодке.

Самые красивые парки Европы: где можно сполна насладиться осенними пейзажами

Саксонская Швейцария, Германия

Располагается неподалеку от Дрездена. Его площадь составляет более 710 квадратных км. Интересный факт: 40% территории покрыто лесами. Обязательно сходите в каменный скалистый массив Бастай. Здесь находится мост XIX столетия. А еще рекомендуем прогуляться по тропинке Malerweg. Ее посвятили известным германским художникам.

Также рекомендуем поехать в Крепость Кенигштайн. Впервые о нем упоминают в грамоте чешского короля Вацлава I в 1233 году.

И, конечно, посетите Ратенский скальный театр под открытым небом. Идея создания возникла у здешних жителей в 1936 году. Они решили использовать живописные глыбы в качестве природных декораций для представлений. Впоследствии, в 1938-м, в репертуар "заведения культуры" добавили пьесы немецкого поэта Карла Мая о знаменитом индейце Виннете.

Самые красивые парки Европы: где можно сполна насладиться осенними пейзажами

Татранский национальный парк, Польша

Находится недалеко от курортного городка Закопане. Природный аттракцию открыли в 1954 году. А в 1993 году ей предоставили статус биосферного заповедника ЮНЕСКО. Здесь обитают редкие виды животных, находящихся под угрозой исчезновения, в частности, серна и альпийский сурак. Также на просторах встречаются бурые медведи и евразийская рысь.

Обязательно поезжайте к Морскому глазу – самому известному и самому большому озеру в Татрах. Вода здесь невероятного бирюзового цвета. До "лагуны" можно дойти пешим маршрутом или подъехать собственным автотранспортом. Вдоль всей дороги открываются невероятные виды на величественные горы и скалы. А еще сходите к водопаду Велька-Сиклава. Его каскады падают с высоты примерно 70 метров.

Самые красивые парки Европы: где можно сполна насладиться осенними пейзажами

Плитвицкие озера, Хорватия

Национальный парк находится в центральной части страны. Здесь есть 16 водоемов, которые соединяются с фонтанами. На территории природного комплекса произрастают около 1200 видов растений.

Самый известный и красивый маршрут проходит мимо знаменитого Veliki Slap, высотой более 78 метров. Еще одно направление ведет на гору Медведак. Подъем лежит через буковые и еловые леса, а с вершины можно полюбоваться невероятными озерами.

Для любителей велопрогулок здесь обустроили специальные трассы. Таким образом, можно быстро посетить несколько живописных уголков заповедника.

Кстати, по территории можно передвигаться на лодках и автобусами. Транспорт входит в стоимость билета.

Если планируете путешествие на несколько дней, предлагаем остановиться в гостиницах в парке. К примеру, Jezero и Plitvice. Также здесь есть кемпинги. Речь идет о Korana и Borje. Но имейте в виду, они работают только с апреля по октябрь.

Самые красивые парки Европы: где можно сполна насладиться осенними пейзажами

Оуланка, Финляндия

Расположена в провинции Лапландия и Северная Остроботния. Заповедник был основан в 1956 году. А в период с 1982-го по 1989-й его расширяли.

Один из самых известных туристических маршрутов в стране простирается на 82 километра. Karhunkierros или "Медвежья тропа" пролегает через живописные леса и каньоны. Продолжительность похода: 4-6 дней.

Также есть более короткое направление — пешеходный путь Pieni Karhunkierros. Здесь туристы пройдут по подвесному мосту через большую реку Vattumutka и увидят 9-ти метровый водопад Jyrävä, грохот которого можно услышать на большом расстоянии.

Кстати, на территории парка обитают более 100 видов птиц и редких бабочек. А еще здесь растут уникальные дикие орхидеи. Также путешественники могут встретить рысь и росомаху.

Самые красивые парки Европы: где можно сполна насладиться осенними пейзажами

Узнавайте мир! Почувствуйте безграничную силу природы!

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