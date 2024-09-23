Самые красивые парки Европы: где можно сполна насладиться осенними пейзажами

Европейские страны поражают не только шедеврами архитектуры. На самом деле они скрывают множество кладов. Аутентичные заведения, музеи, артцентры и, конечно, природные достопримечательности. Последним, к сожалению, туристы уделяют меньше времени и внимания. А зря. Скверы, заказники, рощи выглядят великолепно в золотистую пору. Какие места не стоит обходить – рассказываем ниже.

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Дурмитор, Черногория

Самый большой парк в стране. В 1980 году он был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Горный массив размещается в Динарских Альпах. Для путешественников здесь проложили множество пеших и велосипедных маршрутов разной сложности. Также здесь находятся более 18 ледниковых озер. А еще на территории заповедника растут реликтовые леса, пережившие целые геологические эпохи.

Здесь туристы смогут посетить глубокую пещеру природной ячейки – Шкрк. А также исследовать ледяное подземелье, находящееся на высоте более 2040 метров над уровнем моря. Но имейте в виду, что для похода нужно иметь специальное снаряжение.

Тем, кто предпочитает спокойный отдых, предлагаем совершить конную прогулку по живописным полям или прокатиться на лодке.

Саксонская Швейцария, Германия

Располагается неподалеку от Дрездена. Его площадь составляет более 710 квадратных км. Интересный факт: 40% территории покрыто лесами. Обязательно сходите в каменный скалистый массив Бастай. Здесь находится мост XIX столетия. А еще рекомендуем прогуляться по тропинке Malerweg. Ее посвятили известным германским художникам.

Также рекомендуем поехать в Крепость Кенигштайн. Впервые о нем упоминают в грамоте чешского короля Вацлава I в 1233 году.

И, конечно, посетите Ратенский скальный театр под открытым небом. Идея создания возникла у здешних жителей в 1936 году. Они решили использовать живописные глыбы в качестве природных декораций для представлений. Впоследствии, в 1938-м, в репертуар "заведения культуры" добавили пьесы немецкого поэта Карла Мая о знаменитом индейце Виннете.

Татранский национальный парк, Польша

Находится недалеко от курортного городка Закопане. Природный аттракцию открыли в 1954 году. А в 1993 году ей предоставили статус биосферного заповедника ЮНЕСКО. Здесь обитают редкие виды животных, находящихся под угрозой исчезновения, в частности, серна и альпийский сурак. Также на просторах встречаются бурые медведи и евразийская рысь.

Обязательно поезжайте к Морскому глазу – самому известному и самому большому озеру в Татрах. Вода здесь невероятного бирюзового цвета. До "лагуны" можно дойти пешим маршрутом или подъехать собственным автотранспортом. Вдоль всей дороги открываются невероятные виды на величественные горы и скалы. А еще сходите к водопаду Велька-Сиклава. Его каскады падают с высоты примерно 70 метров.

Плитвицкие озера, Хорватия

Национальный парк находится в центральной части страны. Здесь есть 16 водоемов, которые соединяются с фонтанами. На территории природного комплекса произрастают около 1200 видов растений.

Самый известный и красивый маршрут проходит мимо знаменитого Veliki Slap, высотой более 78 метров. Еще одно направление ведет на гору Медведак. Подъем лежит через буковые и еловые леса, а с вершины можно полюбоваться невероятными озерами.

Для любителей велопрогулок здесь обустроили специальные трассы. Таким образом, можно быстро посетить несколько живописных уголков заповедника.

Кстати, по территории можно передвигаться на лодках и автобусами. Транспорт входит в стоимость билета.

Если планируете путешествие на несколько дней, предлагаем остановиться в гостиницах в парке. К примеру, Jezero и Plitvice. Также здесь есть кемпинги. Речь идет о Korana и Borje. Но имейте в виду, они работают только с апреля по октябрь.

Оуланка, Финляндия

Расположена в провинции Лапландия и Северная Остроботния. Заповедник был основан в 1956 году. А в период с 1982-го по 1989-й его расширяли.

Один из самых известных туристических маршрутов в стране простирается на 82 километра. Karhunkierros или "Медвежья тропа" пролегает через живописные леса и каньоны. Продолжительность похода: 4-6 дней.

Также есть более короткое направление — пешеходный путь Pieni Karhunkierros. Здесь туристы пройдут по подвесному мосту через большую реку Vattumutka и увидят 9-ти метровый водопад Jyrävä, грохот которого можно услышать на большом расстоянии.

Кстати, на территории парка обитают более 100 видов птиц и редких бабочек. А еще здесь растут уникальные дикие орхидеи. Также путешественники могут встретить рысь и росомаху.

Узнавайте мир! Почувствуйте безграничную силу природы!

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