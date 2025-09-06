Самые красивые места в Европе: названы 5 настоящих жемчужин для туристов

Европа всегда привлекала туристов своим разнообразием и красотой. Здесь можно найти и величественные горы, и тихие озера, и средневековые улочки, сохранившие свой шарм.

Видео дня

В каждой стране есть места, которые поражают неповторимой атмосферой и заставляют возвращаться снова. Эти локации не только популярны среди путешественников, но и вошли в список настоящих жемчужин континента.

Они сочетают в себе природную гармонию и исторические достопримечательности, оставляя незабываемые впечатления. Эксперты назвали самые красивые места в Европе, которые обязательно стоит увидеть каждому.

Анси, Франция

Анси называют "Французской Венецией" благодаря его каналам и атмосфере старого города.

Одной из главных природных достопримечательностей является озеро Анси, которое славится кристально чистой водой. Оно питается горными ручьями и считается одним из самых чистых в Европе. Здесь можно отдохнуть на песчаных пляжах, заняться водными видами спорта или просто наслаждаться панорамными видами. Старый город с его мостами, узкими улочками и колоритными зданиями создает уникальную атмосферу, которая делает Анси идеальным местом для многодневного путешествия.

Зальцбург, Австрия

Город привлекает как архитектурными памятниками, так и живописными панорамами.

Зальцбург известен в мире благодаря своей музыке, истории и кинематографу. Здесь расположены знаменитые сады Мирабель с фонтаном Пегаса, замок Леопольдскрон и крепость Гогензальцбург, куда можно подняться на фуникулере. В зимний период город превращается в сказочную декорацию благодаря рождественским ярмаркам. А прогулки вдоль горных склонов Менхсберга или Капуцинерберга открывают захватывающие панорамы на город и окрестности.

Озеро Комо, Италия

Сочетание спокойствия водной глади и величия гор делает это место одним из самых романтичных в мире.

Озеро Комо уже давно стало символом итальянской роскоши и красоты. Его окружают горные вершины, живописные деревни и роскошные виллы. Прогулка на частной лодке позволяет в полной мере ощутить гармонию этого уникального уголка. Благодаря сочетанию природы и архитектуры, озеро часто называют одним из самых впечатляющих мест на планете.

Корфу, Греция

Остров поражает многообразием пейзажей — от бирюзовых морских вод до суровых горных склонов.

Приехав на Корфу, туристы часто называют его настоящим "раем". Здесь можно отправиться в поход по Корфуской тропе, открывая новые пейзажи, или посетить Старый город, который входит в список объектов ЮНЕСКО. Местная архитектура — крепости, дворцы и узкие мощеные переулки — прекрасно сочетается с природными красотами. Благодаря этому Корфу привлекает как любителей пляжного отдыха, так и ценителей истории.

Долина Лаутербруннен, Швейцария

Это место поражает горами, водопадами и традиционными швейцарскими деревнями.

Долина Лаутербруннен расположена в Бернском регионе и славится потрясающими пейзажами. Здесь находятся деревни Мюррен, Венген и Гиммельвальд, которые сохранили аутентичную атмосферу. Туристы могут подняться по канатной дороге или воспользоваться исторической железной дорогой Юнгфрау, ведущей к самой высокой железнодорожной станции Европы — Юнгфрауйох. Эта долина является настоящим символом альпийской красоты.

OBOZ.UA предлагает узнать подробности о самых красивых островах Италии.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.