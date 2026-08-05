Самые красивые деревни и городки Испании: очаруют каждого

Испания – это страна, которая вобрала в себя максимальное количество исторических эпох и художественных стилей. Во время путешествия здесь можно увидеть мавританские улочки и средиземноморские пейзажи андалузских "белых городков", средневековые поселки с замками на вершинах Пиренейских гор и островные городки среди скал.

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Главное условие – выбирать для отдыха не крупные города, которые под наплывом туристов часто теряют свою аутентичность, а небольшие городки и даже деревни. Издание Lonely Planet тщательно изучило каждый уголок этой удивительной, жаркой и опаленной солнцем земли, чтобы собрать лучшие из таких мест.

Дея, Майорка

Эта каменная деревня со стенами медового цвета раскинулась между лазурным Средиземным морем и густыми лесистыми горами Сьерра-де-Трамунтана. Оно расположено на северо-западном побережье Майорки, окружено пальмами, кипарисами и бугенвилиями и утопает в фруктовых садах, миндальных и оливковых рощах и виноградниках. Его романтическая красота издавна привлекала художников, таких как британский поэт Роберт Грейвс, чей дом 1929 года постройки теперь открыт для посетителей. Хотя в разгар лета здесь слишком многолюдно, поэтому лучше избегать жарких месяцев. А неподалеку, в 10 минутах езды в поместье Сон-Марройч, можно прогуляться по тропинке к причудливому скальному проходу Са-Форадада, напоминающему слона.

Альбаррасин, Арагон

Расположенный на высоте 1182 метра над изгибом реки Гвадалавьяр, Альбаррасин завораживает зданиями из нежно-розового камня, которые особенно красиво смотрятся в лучах заката. Альбаррасин также может похвастаться мавританским наследием X века в виде крепостных стен, узких улочек и величественного замка. Помимо посещения местного музея и соседнего городка Теруэль с его уникальной архитектурой в стиле мудехар и усыпальницей "арагонских Ромео и Джульетты", главная магия этого места заключается в неспешном отдыхе. Насладитесь жизнью за тарелкой местных сыров, вяленого мяса и арагонского вина на центральной площади.

Ла-Оротава, Тенерифе

В тени вулкана Тейде этот канарский городок переносит посетителей в XVI век благодаря лабиринту старинных улочек с цветущими площадями и сохранившимися особняками с резными деревянными балконами, такими как Каса-де-лос-Бальконес или Каса-Леркаро. Здесь стоит неспешно бродить по улице Сан-Франциско, дегустировать традиционные тапас в старинных тавернах, покупать муку гофио на исторической мельнице и устраивать пиры с местным вином в уютных семейных заведениях гуачинче.

Сантильяна-дель-Мар, Кантабрия

Несмотря на известную поговорку, что это город трех лжи (он не святой – santi, не равнинный – llana, и не расположен непосредственно на берегу моря – del mar), Сантильяна-дель-Мар – настоящая средневековая капсула времени с старинной брусчаткой, украшенными цветами балконами каменных домов XV–XVIII веков и романским монастырем Святой Хулианы XII века. Главной достопримечательностью поблизости является Музей Альтамиры, где можно увидеть впечатляющую реконструкцию доисторических наскальных рисунков бизонов. А остановиться на ночь здесь лучше всего в одном из тщательно отреставрированных старинных гостиниц.

Мальпартида-де-Касерес, Эстремадура

Этот белоснежный городок под черепичными крышами на диком западе Испании известен своей огромной колонией аистов и расположен рядом с удивительным природным памятником Лос-Барруэко. Это фантастический ландшафт из гранитных глыб и водохранилищ, где снимали сражения для "Игры престолов". С мая по сентябрь главную площадь городка украшают более тысячи ярких зонтиков, под которыми так приятно наслаждаться тапас на террасах местных баров.

Вехер-де-ла-Фронтера, Андалусия

Ослепительно белые дома этого городка, спускающиеся по скалистому холму под бездонным андалузским небом, напоминают кубистическую картину. А вокруг при этом раскинулись оливковые рощи, переходящие в песчаные пляжи Коста-де-ла-Лус. Исторический центр восхищает крепостными стенами XV века, бывшим еврейским кварталом, мавританским замком с древним водохранилищем и площадью Испании с севильскими фонтанами. Любителей активного отдыха неподалеку ждут дикие серф-пляжи Эль-Пальмар.

Мединасели, Кастилия и Леон

Расположенное на горном хребте на высоте 1204 метра над уровнем моря, этот крошечный горный городок покоряет сочетанием римских руин, тихих улочек и уютных каменных домиков, хранящих память о временах Реконкисты 1124 года. Здесь можно увидеть одну из наиболее хорошо сохранившихся в стране римских триумфальных арок, древние арабские ворота с видом на бескрайние поля и прекрасно сохранившуюся мозаику в Герцогском дворце XVII века. А благодаря близости к Мадриду сюда легко съездить на день или на выходные.

Фрихилиана, Андалусия

Этот белый городок, расположенный на склонах Сьерра-Альмихара над морем, настолько ослепительно сияет под солнцем, что заставляет щуриться. Оно завораживает лабиринтом мавританских улочек с голубыми дверями, кирпичными арками и цветочными вазонами. С руин замка Лисар открывается потрясающая панорама на море и горы, керамические панно на стенах рассказывают местную историю, а в нескольких километрах ждут золотые пляжи Нерхи, величественная Альгамбра в Гранаде и заснеженные вершины Сьерра-Невады.

Аинса, Арагон

Золотистые каменные дома, мощеные улицы и величественная, словно из сказки, гора Пенья-Монтаньеса делают Аинсу одним из самых живописных средневековых уголков Пиренеев. Начав прогулку с элегантной Главной площади и осмотрев пейзажи с крепостных стен замка, путешественники часто используют этот городок как идеальную отправную точку для горных походов по удивительному Национальному парку Ордеса-и-Монте-Пердидо.

Бегур, Каталония

На каталонском побережье Коста-Брава городок Бегур привлекает руинами средневекового замка, возвышающегося на лесистом холме, и роскошными модернистскими особняками XIX века, построенными на средства, полученные от торговли с Вест-Индией. После прогулки по улицам с неоклассической архитектурой и обеда в саду особняка Эгуаклара, извилистые дороги быстро приведут вас к самым романтичным бухтам с бирюзовой водой, таким как Кала-д’Эгуафреда или Са-Туна.

Вальдемоса, Майорка

Окруженный природным амфитеатром лесистых склонов Сьерра-де-Трамунтана, этот поселок с уютными каменными улочками создан для неспешного наслаждения кофе на террасах. А его главной жемчужиной является королевский Картезианский монастырь (Real Cartuja). Именно здесь зимой 1838 года жили композитор Фредерик Шопен и писательница Жорж Санд, и сегодня в этих стенах можно послушать фортепианные концерты и посетить ежегодный музыкальный фестиваль.

Калатаньясор, Кастилия и Леон

Эта крошечная деревня, насчитывающая всего 43 жителя, с ее неровными улочками, глинобитно-деревянными домиками и коническими дымоходами настолько фотогенична, что служила декорациями для фильмов Орсона Уэллса. Помимо руин мусульманской крепости Кастильо-де-Калатаньясор, отсюда стоит отправиться в соседний каньон реки Лобос с можжевеловыми лесами и скалами, где парят белоголовые сипы, беркуты и соколы.

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