Самую маленькую страну ЕС назвали скрытой жемчужиной: там кристально чистое море, потрясающие пляжи и невероятная архитектура

Один из самых маленьких средиземноморских островов, расположенный между Италией, Тунисом и Ливией, поразит каждого туриста своей невероятной природой и архитектурой. Мальта – скрытая жемчужина Европы, где все путешественники найдут подходящий для себя вид отдыха.

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Вдоль береговой линии страны находятся двенадцать пляжей, получивших Голубой флаг, отличие, которым награждают территории с наилучшим соблюдением экологических норм. Кристально чистой водой и белым песком можно насладиться вблизи самых известных заливов Армье и Меллиеха, пишет Daily Mirror.

Любители дайвинга или погружения с масками найдут на Мальте множество вариантов для наблюдения за подводной жизнью. На морском дне, вблизи залива Святого Павла, находятся останки более 80 затонувших кораблей и самолетов.

На острове расположены исторические артефакты, занесенные во Всемирное наследие ЮНЕСКО. Власти столицы Мальты – Валлетты, основанной в 16 веке, сохраняют первоначальную архитектуру города в стиле барокко. Большинство достопримечательностей и скульптур остались неизмененными в течение многих лет, поэтому позволяют погрузиться в старинную атмосферу.

К тому же, почти каждый город страны имеет древние сооружения, считающиеся важнейшими религиозными местами. В небольшом городе Тарксьен есть возможность увидеть неолитические храмы, построенные между 3600 и 2500 годами до нашей эры неизвестной культурой.

Любителей более активного отдыха привлечет ежегодный музыкальный фестиваль Isle of MTV. На самом большом и бесплатном мероприятии Европы появляются всемирно известные звезды, которые радуют фанатов своим творчеством.

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