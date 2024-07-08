Фантастические пляжи мира с цветным песком

Настоящая сказка Где находятся уникальные природные явления – читайте ниже.

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Papakolea Beach, Соединенные Штаты Америки

Удивительный пляж располагается в заливе Махана, недалеко от Саут-Пойнта. Если планируете поездку сюда, будьте готовы к трудностям. Придется приложить немало усилий, чтобы побывать на локации. Ведь до побережья нужно добираться 4 часа, а сам вход платный. К тому же перед посещением нужно получить специальное разрешение.

Изумрудная местность с трех сторон окружена скалами, с четвертой – Тихим океаном. Вулканический песок, смешивается с хризолитом минералом, в результате чего образуется фисташковый, оливковый и зеленый цвета.

Кстати, забирать насыпь "гавайского бриллианта" строго запрещено.

Elafonisi, Греция

Здесь точно следует побывать ценителям розовых оттенков. Локация находится на острове Крит. Местность славится коралловыми рифами, ярко-голубой водой и малиновыми кристаллами. Кстати, здесь часто можно встретить поклонников дайвинга и снорклинга. Подводный мир богат разнообразной флорой и фауной. Во время погружения можно увидеть баракуду, окуня, мурена и т.д.

Существует легенда, что галечный пляж назвали в честь прекрасной нимфы, влюбившейся в героя из греческой мифологии. К сожалению, девушка утонула в море, а ее душа осталась на берегах.

На территории есть лежаки и зонтики. Приобрести холодные напитки и перекусить можно в кафе неподалеку от Kandanos Cantina.

Kokkini Paralia, Греция

Удивительное побережье находится на острове Санторини, недалеко от городка Акротири. Известно своими красными и кирпичными цветами. Такие краски появляются благодаря содержанию известняка в песке.

Спуск к живописному участку достаточно крут. Но это не мешает путешественникам посещать местность. Туристов здесь немало. Имейте в виду, инфраструктура здесь отсутствует, поэтому еду и воду лучше взять с собой.

Pfeiffer Beach, Соединенные Штаты Америки

Невероятная локация с фиолетовыми, лавандовыми и розовыми красками. Все через минерал спесартин, содержащий марганец и алюминий. Каждый день дожди и волны вымывают цветное ископаемое, из-за чего и образуются красивые узоры. Обязательно приезжайте сюда, чтобы посмотреть на закат. Явление впечатляет.

Кстати, береговая линия укрылась среди холмов, поэтому найти ее достаточно сложно. А еще советуем позаботиться о вещах, которые вам понадобятся для отдыха. Заведений питания или аренды лежаков здесь нет.

Punaluu Beach, Соединенные Штаты Америки

Базальтовая крошка с лавы сотворила настоящее чудо природы. Здесь находится самый удивительный черный песок в мире. Купаются здесь только моржи, ведь со дна океана бьют источники с холодной пресной водой. Советуем приехать сюда, чтобы увидеть черепах. Эти создания находятся под защитой государства.

О них даже есть легенда. Поговаривают, что тот, кто возьмет животное в руки, навлечет на себя гнев местной вулканической богини Пеле. Обратите внимание, здешнюю насыпь выносить запрещено.

Hyams Beach, Австралия

Самый белоснежный берег мира. Из-за необычного цвета его даже занесли в Книгу рекордов Гиннеса. Снаружи он напоминает муку, снег или даже соль. Явление очень красивое, но опасное. Окрас песка в сочетании с солнечными лучами вредит глазам. Поэтому перед поездкой обязательно возьмите с собой качественные солнцезащитные очки.

Glass Beach, Соединенные Штаты Америки

Не поверите, но несколько лет подряд, жители Форт-Брэгга выбрасывали сюда бытовые отходы, подержанную технику, автомобили и т.д. В 1977 побережье закрыли и начали работу по очистке.

Убрать все не удалось. На берегу остались кусочки стекла от бутылок. Впоследствии их отполировало море, а на пляже появилось множество разноцветных камешков. Если смотреть издалека, создается впечатление, что это драгоценные самоцветы.

Golden Bay Beach, Мальта

Настоящая жемчужина располагается на острове Гоцо. Песок переливается от красного до желтого цвета, словно рассыпанное золото. Согласно легенде, Одиссей провел здесь семь лет в плену нимфы Калипсо.

Для туристов доступен прокат лежаков и зонтов. Пообедать можно в заведении Spiaggia D'Oro, работающем ежедневно с 8:00 до 18:00.

Playa Jardin, Испания

Еще один пляж с черным песком размещается в городке Пуэрто-де-ла-Крус. Путешественники считают его одним из самых красивых на всем острове. Над его созданием работал ландшафтный дизайнер, скульптор Сезар Манрике. В центре береговой линии находится живописный водопад, а также душевые кабинки, раздевалки, рестораны и кафе.

Кстати, посетители могут пойти в сад кактусов и прогуляться по большой пальмовой аллее.

Не позволяйте лету пройти мимо вас бесследно. Сделайте его незабываемым!

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