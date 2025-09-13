Самое время для открытия осеннего цветочного туризма в столице. Где уже начался сезон

Если осень для вас начало грустной поры и подавленного настроения, время заняться цветочным туризмом в ближайшие выходные. Многообразие цветов и ароматов спасут настроение, и отношение к окончанию летнего периода. Цветочные выставки Киева под открытым небом подарят романтические места для свиданий, лучшие локации для семейной прогулки выходного дня, а также, уютные места для наслаждения красивыми живыми и благоухающими картинами.

Певческое поле и выставка "Зодиаки"

Видео дня

Уникальная парковая зона Киева традиционно начинает "оранжевую" пору с цветения хризантем и тематической выставки цветочных инсталляций. В этом году можно будет сфотографироваться возле своего знака зодиака, отыскав его среди 12 гигантских фигур, созданных из живых цветов. Астрологическая тематика коснулась, не только основных выставочных локаций, но и 20 фотозон, разбросанных по парку.

Кроме выставки, среди еще зеленых деревьев и лужаек, гости смогут получить астрологический прогноз на будущий год и развлечься на интерактивных качелях. Вкусные фудкорты порадуют посетителей полезными и любимыми блюдами, а сувенирная лавка уже подготовила новые серии осенних шарфов и верхней одежды.

Цена на билет достигает от 200 до 300 грн на целый день. Выставка продлится по 26.10 включительно.

Сезон декоративных трав в Добропарке

С 15 сентября в Добропарке под Киевом начнется осенняя ярмарка и выставка декоративных трав. Все любители огородов и "королевских садов" могут попасть на событие и получить много полезных лайфхаков от профессиональных работников парка. Также можно будет приобрести саженцы: лаванды, гортензий, мискантусов, злаковых, кариоптерисов, клена, дерна, хвойных, хризантем, лилий, тюльпанов и других растений.

На саму ярмарку можно попасть абсолютно бесплатно, так как она будет располагаться прямо перед центральным входом. А вот посетить сам Добропарк и побыть среди разнотравья доступно по традиционной цене билета 300 — 400 грн.

Напомним, недавно Добропарк представил локацию с крупнейшей в Европе выставкой мискантусов, стильный домик с подсолнухами и пышные ряды многолетних трав. Любоваться красотой можно и через экран фотоаппаратов, чтобы оставить себе на память нежную фотосессию в стиле хрупкой осени.

Кроме цветущей красоты на территории есть: бассейн под открытым небом, тюбинговая горка, переправа на плотах, спортивный батут, детская площадка, купальное озеро и тому подобное. Напоминаем, что в окружении цветущих лужаек можно остаться с ночевкой, забронировав место в глемпинге или домике, автоматически получив доступ ко всей территории парка, включая бассейны.

Сад им. Гришко и "первый украинский ботаник WEEKEND"

Уже в эти выходные (13–14 сентября) главная цветущая арена столицы анонсировала открытие мероприятия, которое будет включать:

растительная ярмарка;

мастер-классы;

растениеобмен;

выступления блогеров и коллекционеров;

экскурсии по оранжереям.

Дополнительный билет не понадобится, стоит только купить стандартный пропускной билет в ботанический сад, которых стоит 100 — 150 грн.

В сентябре между ароматными дорожками и полянами парка можно увидеть: георгины, канны, астры, хризантемы, однолетники и двулетники.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о: романтические домики для отдыха среди леса, в горах и у моря и, почему стоит оздоравливаться именно в Сходнице.