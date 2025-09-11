Три варианта уединенных домов, как для медовой недели, так и для семейных выходных

Уединение – роскошь, на которую заслуживает каждый. Домики в лесу, горах на берегу моря могут стать романтическим местом для пар и семейным убежищем на выходные. Локации имеют дополнительные релакс зоны под открытым небом и абсолютно современные, комфортные условия для отдыха.

"УЛИС" – с. Дудки, Киевская область

Невероятное место прямо посреди леса, наполненное хвойным воздухом, пением птиц и различными возможностями для отдыха, включая водные. Уютные деревянные домики и кебины разбросаны поодаль друг от друга для комфорта и уюта. Каждое жилье имеет свою зону барбекю с местом для костра, удобными деревянными стульями и набором дров.

Интерьеры внутри современные, с горячей водой и обогревом, мини-кухнями и необходимым набором посуды, холодильниками и душевыми. Коттеджи вмещают до 3–4 человек, имеют панорамные окна в мини-гостиной и отдельную спальню с двуспальной кроватью.

Среди дополнительных локаций – бассейн с подогревом и зоной для загара. За отдельную плату можно порелаксировать в фито–чанах, посетить занятия по йоге, создать собственное событие и провести его в камерном зале.

На территории действует особое кухонное пространство, где создается еда на заказ. Посмотреть меню можно на сайте и забронировать сразу завтраки, обеды и ужины.

Стоимость домиков на сентябрь:

кебины от 3 420 грн до 5 310 грн в сутки;

коттеджи от 6 010 грн до 8 410 грн в сутки;

коттеджи в Ворохте от 7 400 грн до 8 240 грн в сутки.

Комплекс создан не для шумных вечеринок, поэтому на территории царит естественная тишина и атмосфера.

"SVOBODA smart hotel" – с. Микуличин, Ивано–Франковская область

Домики в Карпатах – это отдельный вид релакса, который поднимает выше к небу и углубляет вдох. Смарт–отель в Микуличах действует, как бесконтактное жилье. Это означает, что забронировав номер, через Instagram, вы получите код доступа к сигнализации и замка, которыми сможете открыть домик самостоятельно и так же закрыть.

Номер рассчитан на 2–4 человека, в комнатах есть все необходимое от камина до кухни с минимальным запасом продуктов. Терраса – это отдельная любовь для романтических пар и ежедневного релакса, ведь здесь есть место, где попить кофе и воздушный гамак, в котором можно устроиться, как днем, так и ночью. На нижней террасе под навесом есть чан, использование которого происходит за дополнительную плату. Окна транслируют Карпаты, которые будут заряжать вас энергией круглосуточно. Стоимость такого жилья в Микуличине от 5 500 грн до 6 500 грн в сутки.

"KRUCHI" – Хаджибейский лиман, Одесская область

Море еще актуально в сентябре и в начале октября. Хотя, с таким вариантом проживания заряжаться энергией волн можно в течение года. Домики над пропастью с панорамными окнами и ежедневно разными картинами моря. Современный интерьер, дополнительные возможности отдыха на террасе, собственный пирс к лиману и доставка еды по заказу. Такая сказка расположена всего в 20 мин от центра Одессы, а впечатление, как будто вы на необитаемом острове с "all inclusive".

Среди доступных удобств: двуспальная кровать, оборудованная мини–кухня, душевая с косметическими наборами, халатами и феном. Место для барбекю и поможет сделать обед или ужин, который вы сможете поймать самостоятельно удочками прямо с пирса.

Желаем приятных выходных с родными без тревог.