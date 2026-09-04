Розовый песок и +27 в октябре: туристам порекомендовали уникальный остров

Если в Северной Европе октябрь уже напоминает о приближении холодов, то на Крите в этот период ещё сохраняется летняя теплая погода. В начале месяца температура воздуха здесь может приближаться к +27 °C, а средние дневные показатели составляют около +24 °C.

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Остров также привлекает туристов необычными пляжами, в частности известным розовым песком, историческими городами и памятниками минойской цивилизации. Осенью путешественники могут рассчитывать и на меньшее количество отдыхающих, и на более низкие цены по сравнению с разгаром летнего сезона, пишет Travel Off Path.

Отдых на Крите

Крит – самый большой остров Греции и одно из самых популярных направлений Средиземноморья. Его курорты сочетают пляжный отдых с возможностью посетить древние достопримечательности, горные деревни и живописные портовые города. Особое внимание туристов привлекают пляжи на западе острова, в частности Элафониси, известный песчаным побережьем с характерным розовым оттенком.

В октябре погода на Крите остается комфортной для прогулок и пляжного отдыха. В регионе Ласити средняя дневная температура в этот период составляет примерно +24-25 °C, тогда как ночью она опускается до +17-18 °C. В начале месяца столбики термометров могут подниматься примерно до +27 °C, хотя ближе к ноябрю возрастает вероятность более прохладных и дождливых дней.

Еще одно преимущество осеннего путешествия – возможность сэкономить. В 2026 году проживание в трехзвездочном отеле на Крите осенью оценивается примерно в $75-120 (3 300-5 300 грн) за ночь, традиционный гостевой дом стоит около $60-100 (2 600-4 400 грн), а номер в пятизвездочном курорте – ориентировочно $190-320 (8 300-14 000 грн). Цены зависят от конкретного курорта, дат и времени бронирования.

Исторические города и доступный отдых

Столицей острова является Ираклион – самый большой город среди греческих островов. Здесь можно совместить отдых у моря с осмотром исторических достопримечательностей. Одной из главных достопримечательностей в окрестностях города является Кноссский дворец – масштабный археологический комплекс, связанный с минойской цивилизацией, существовавшей задолго до классической Греции. В самом Ираклионе туристы также могут увидеть венецианскую крепость Кулес, возвышающуюся возле старого порта.

На востоке острова расположен регион Ласити, известный более спокойной атмосферой, горными деревнями и протяженными пляжами. Стоит обратить внимание на Агиос-Николаос с живописной набережной и озером Вулисмени. В местных тавернах можно попробовать традиционные критские блюда, а средний чек за ужин из трёх блюд для одного человека составляет около $29 (1 300 грн). Более скромный ужин в таверне обойдется примерно в $15-23 (660-1 000 грн).

Осенью туристические расходы на острове также могут быть умеренными:

порция гироса или сувлаки стоит около $12-17 (530-750 грн),

кофе — $3,5-5 (150-220 грн),

бокал вина — примерно $4-6 (180–260 грн).

Аренда небольшого автомобиля в октябре стоит ориентировочно $38 (1 700 грн) в сутки, что дешевле, чем в сентябре. В то же время туристам стоит учитывать, что осенью часть пляжной инфраструктуры постепенно сокращает работу или закрывается, особенно ближе к концу сезона.

Таким образом, Крит может стать одним из вариантов для тех, кто хочет продлить пляжный сезон в октябре без летней жары и больших толп. Теплая погода, необычные пляжи, исторические достопримечательности и возможность отдохнуть по более низким ценам делают остров привлекательным осенним направлением.

OBOZ.UA ранее писал о Канарских островах, которые туристы любят посещать в октябре.

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