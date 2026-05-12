Размером как 2 Ватикана: где расположен самый большой железнодорожный вокзал в мире

Китайская инженерная мысль в очередной раз поразила планету, завершив строительство Восточного железнодорожного вокзала в Чунцине. Этот масштабный объект стал результатом семилетней интенсивной работы и использования миллионов тонн строительных материалов.

Расположенный на пересечении стратегических высокоскоростных магистралей, вокзал способен принимать сотни тысяч пассажиров ежедневно. Кроме своей прямой транспортной функции, терминал превратился в глобальный деловой и коммерческий хаб. Новая станция не только бьет мировые рекорды по габаритам, но и меняет саму концепцию того, как должен выглядеть современный инфраструктурный центр города.

Рекордная площадь и инженерные масштабы

Вокзал Чунцин-Восток поражает своей территорией, которая достигает 1,22 миллиона квадратных метров. Для сравнения, это пространство эквивалентно 170 стандартным футбольным полям или двум государствам Ватикан. Строительство этого титана продолжалось с 2018 по 2025 год, за это время строители использовали более двух миллионов кубометров бетона и более 360 тысяч тонн стальных конструкций.

На станции функционирует 29 путей и 15 платформ, обеспечивающих бесперебойное движение поездов в мегаполисе с десятимиллионным населением.

Стратегическое значение для железнодорожной сети Китая

Идея создания такого мощного узла возникла еще в 2011 году во время масштабного анализа развития сети высокоскоростных железных дорог. Чунцин, благодаря своему географическому положению в центре страны, стал идеальным местом для главного пересадочного пункта. Проект стал частью амбициозной государственной программы по расширению скоростных путей, которая позволила Китаю почти втрое увеличить общую длину путей для экспрессов.

Официальное открытие объекта состоялось 27 июня 2025 года, сделав его ключевым элементом логистики страны.

Особенности платформ и аэровокзальный стиль

Несмотря на то, что по количеству платформ Восточный железнодорожный вокзал Чунцина уступает некоторым терминалам в США или Японии, его эффективность значительно выше благодаря специализации исключительно на скоростном сообщении. Архитектура и логистика вокзала больше напоминают современный аэропорт, чем привычную железнодорожную станцию.

Это сознательный выбор правительства, направленный на замену коротких внутренних авиарейсов скоростными поездами. Теперь добраться до Пекина или Шанхая можно всего за шесть часов, что делает железную дорогу главным конкурентом авиации.

Концепция "Станция-город"

Проект реализован по принципу транзитно-ориентированного развития (ТОР), где вокзал становится ядром нового городского района.

Восточный вокзал Чунцина – это не просто перроны и кассы, а полноценный бизнес-квартал. Под одной крышей здесь сосредоточены сотни ресторанов, современные отели разных категорий и офисные центры. Коммерческая площадь комплекса превышает 270 тысяч квадратных метров, что позволяет пассажирам получать все необходимые услуги, не покидая территории транспортного узла.

