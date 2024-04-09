Путешествие в страну слонов: что посмотреть в Лаосе

На юго-востоке Азии, возле Таиланда и Камбоджи, скрылось небольшое государство. Она не имеет выхода к морю, высоких гор и популярных курортов. Однако если вы ищете покоя, экзотики, живописной природы или, наоборот, хотите увидеть древние храмы и познакомиться с самобытной культурой и философией буддизма – вам непременно стоит посетить это место.

Лаос пережил не одну войну, но в то же время постарался сохранить свою красоту и уникальность. Сегодня мы расскажем, какие локации следует посетить, чтобы познакомиться с этой удивительной страной.

Си Пан Дон

Речной архипелаг на самом юге республики практически отделен от цивилизации. Большую часть острова занимает вода, поэтому путешествие будет непростым, но оно того стоит. Когда-то здесь был французский курорт, а теперь – джунгли и место обитания вымирающего вида розовых дельфинов.

Триумфальная арка Патусай

Монумент символизирует борьбу за независимость. Он исполнен в европейском стиле, поскольку его возвели на деньги правительства Франции.

На вершине арки есть смотровая площадка. С нее открывается прекрасный вид на Вьентьян – столицу страны. А рядом расположен парк с пальмами и фонтаном, а также большой рынок.

Долина кувшинов

Место, обязательное для посещения всем ценителям мистики, загадок и древней истории. На первый взгляд, это самое простое поле. Но не все так просто. На его территории разбросаны около 300 вросших в землю сосудов. Древнейшим из них 2000 лет.

До сих пор неизвестно, какое предназначение этих кувшинов. Одни говорят, что в них хранили рисовое вино или воду, другие — что это погребальные урны. Долина довольно популярна и даже оберегается ЮНЕСКО.

Будда-Парк

Музей под открытым небом, в котором собрано множество скульптур божеств индуизма и буддизма, в том числе и достаточно нетипичных. Самая известная – гигантская фигура Лежащего Будды. А когда найдете огромный трехэтажный шар, напоминающий тыкву, загляните в него и обязательно поднимитесь на смотровую площадку.

Прекрасное место, чтобы осознать, насколько велико человеческое воображение и подумать о глубоком. Но учтите, парк закрывается в 4 часа дня, поэтому лучше планировать посещение на утро.

Заповедник слонов Меконг

Многие путешественники приезжают в Лаос, чтобы увидеть этих величественных созданий. Природоохранный лагерь предлагает посетителям узнать не только об этих животных, но и приобщиться к популяризации ответственного туризма.

На экскурсии вам расскажут об особенностях поведения каждого из жителей. Вы сможете покормить слонов, искупаться с ними и почувствовать удивительную связь между вами.

Национальный парк Нам Кан

Еще один заповедник, в котором уделяется особое значение сохранению природы и местной живности. В парке построены самые высокие в мире домики на деревьях. Кстати, вы сможете в них пожить! Передвигаться между ними нужно на зиплайнах. Такая идея позволяет туристам почувствовать себя частью местной фауны.

Природа

Как уже можно было заметить, в Лаосе заботятся об окружающей среде. Жители бережно относятся к своему родному краю. Так что если ищете уединение и гармонию с миром — вы выбрали правильную страну.

Красивых достопримечательностей здесь очень много, их можно найти в любом уголке. Главное – суметь добраться. Но мы подскажем несколько самых привлекательных локаций, обязательных к посещению.

Водопады Куанг Си

Одни из самых прекрасных в мире. Можно не только любоваться каскадами воды, но и искупаться в одном из множества бирюзово-голубых бассейнов-лунок. Когда достаточно освежитесь, исследуйте местные тропы и наслаждайтесь панорамными видами. Кстати, неподалеку находится Парк бабочек, в котором представлены различные виды насекомых.

Плато Боловен

По мнению многих путешественников: здесь самые масштабные и удивительные пейзажи. Прогуляйтесь по густым джунглям и посмотрите на водопады, потоки, чайные и кофейные плантации и пастбища. А если будете дружелюбными, то сможете познакомиться с местными, которые угостят вас вкусным напитком.

Пещеры Пак Оу

Необычное место – 2 грота на реке, заполненные разнообразными статуэтками Будды. Их привозили сюда паломники и жители соседнего города. Фигурок около 4000, высотой от 10 сантиметров до 3 метров! Также повсюду стоят свечи и благовония.

Когда-то тут жили монахи, а несколько раз даже приезжал молиться сам король. Но учитывайте: добраться до пещер можно только на лодке.

Река Меконга

Самая длинная в Индокитае! Вся площадь занимает 810 тысяч километров. Обязательно закажите прогулку по воде, а если умеете кататься на мотоцикле – возьмите его напрокат и исследуйте самостоятельно сельскую местность.

Храмы

Лаос – очень религиозная страна. Здесь вы увидите многие буддийские молитвы, в том числе и древние. Все мы пересчитать не успеем, но отметим самые популярные.

Пха Тхат Луанг во Вьентьяне

Важнейшая памятка в республике и гордость местных жителей. Она изображена на государственном гербе. Святыня прекрасна с любого ракурса и расстояния. Это большая позолоченная ступа, построенная на остатках кхмерского храма. Правда, потом ее разрушили в 1800 году, но уже через сто лет французам удалось восстановить монумент.

Ват Сиенгтхонг

Шедевр лаосской религиозной архитектуры. Его сложный дизайн и золотой фасад отражают богатое наследие страны. Возвели в XVI веке.

В нем короновали и прощались с местными правителями. Это подлинный символ влияния буддизма.

Ват Пху

Комплекс построен в VI-XII веках на фундаменте других храмов. На его территории находятся дворцы – северный (мужской) и южный (женский). Также здесь сохраняется отпечаток следа Будды в камне.

Святыня является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Храм расположен на фоне гор, что подчеркивает его величие, а выравнивание с небесными телами – свидетельство передовой кхмерской техники.

Лаос – удивительная страна, самобытная и уникальная. Она предлагает туристам не столько развлечения, сколько возможность поразмыслить, отдохнуть душой, уединиться и открыть что-то новое не только в ней, но и в себе. Надеемся мы смогли вдохновить вас на следующее путешествие.

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