Путешествие в Монако: едем исследовать город-государство

Страна славится гламуром, блеском бриллиантов и ревом дорогих автомобилей. Чем еще особен этот край роскоши – читайте дальше.

Казино Монте-Карло

Настоящая легенда, которая на протяжении многих лет привлекает азартных игроков. Заведение было открыто еще в 1865 году по инициативе принцессы Каролины. Кстати, он часто упоминается в романах, фильмах и песнях. Именно поэтому он стал одним из самых известных в мире. Здесь играют в рулетку, покер, слоты и т.д.

Создается впечатление, что он совсем не по карману обычному туристу. Однако спешим развеять ваши сомнения. Путешественникам разрешено входить в фойе и первый зал совершенно бесплатно. Поэтому попасть внутрь не составит труда.

Если же захотите пойти дальше, сыграть или посмотреть, как это делают другие, нужно доплатить €10.

Оперный театр

Жемчужина архитектуры находится в одном здании с казино. Ранее здесь выступали композиторы Вагнер, Верди, Россини и Карузо.

Ночью атмосфера вокруг постройки напоминает один из вечеров королевского бала. Здесь все зрители соблюдают дресс-код. Мужчины одевают изящные костюмы, женщины - элегантные платья.

Cafe de Paris

Заведение находится на площади, где и предыдущие достопримечательности. Раньше здесь собирались аристократы, знаменитости и художники. Впоследствии его популярность утихла. Но до сих пор в кафе можно встретить звезд.

Кстати, чашка кофе здесь обойдется в €5-8, салат в €20-30 и основное блюдо - €25-40.

Порт Эркюль

На пристани пришвартовано множество яхт известных людей и миллионеров. Ее открыли еще в 1926 году. Сейчас здесь могут разместиться более 700 судов. А еще строительство этого места повысило развитие туризма.

Обязательно зайдите сюда. Возможно, представится возможность встретить кого-то из знаменитостей.

Старый город Монако-Вилль

Высочит на 140-метровой скале над морем. Чтобы добраться сюда, придется подняться на гору или подъехать на транспорте. Сегодня это исторический центр, где проживает более 1000 человек.

Здесь находятся основные административные и исторические здания. Каждому туристу следует посетить собор Святого Николая, площадь Византии и сады Сен-Мартен. А еще подняться на смотровую площадку.

Княжеский дворец

Официальная резиденция правителей Монако. В одном крыле обустроен музей, в другом — личные покои семьи Гримальди.

Кстати, если флаги приспущены, это свидетельствует о том, что монарх покинул здание. Только в такие моменты открывается дверь для туристов.

Собор Святого Николая

Главный храм Монако и усыпальница правителей. Раньше на этом месте стояла первая приходская церковь. Если приедете сюда в праздничные дни, то услышать, как звучит орган. Его установили здесь еще в 1976 году.

Музей старого города

Обязательно внесите его в список локаций, которые следует посетить. Аттракция — довольно бюджетный вариант. Вход сюда бесплатный. Достопримечательность была построена для сохранения национальной идентичности. А также, чтоб передать следующим поколениям традиции коренных народов.

А еще здесь учат монегасскому языку. Ценителям истории это место точно понравится.

Океанографическое заведение

Локация похожа на съемочную площадку кинокартины об археологических раскопках. Здесь туристов ждет огромный скелет кита и других морских обитателей. А в аквариуме обитает более 4000 рыб.

Экзотический сад

Царство растений раскинулось на высоте 100 метров над уровнем моря. Здесь путешественники увидят не только кактусы и суккуленты, но и смогут заглянуть в грот. Он, между прочим, образовался из известковой скалы. Отсюда открывается великолепный вид на город.

Пляж Ларвотто

Единственное бесплатное побережье для отдыха. Кстати, его создали искусственно. С того дня сюда регулярно завозят чистый песок. Место отлично подойдет для семейного досуга с детьми.

Здесь постоянно убирают и чистят воду специальными фильтрами. Чтобы защитить людей от медуз, здесь протащили специальную сетку. Именно поэтому пляж так любят путешественники и местные.

Фонвьей

Еще 50 лет назад здесь текла вода. Сейчас красуется новый район. Сюда часто приезжают альпинисты, чтобы одолеть скалы Гримальди. А еще здесь вертодро. Он соединяет княжество Монако с Францией по воздушному пути.

Тарифы на жилье, транспорт и продукты

Цены в отелях колеблются от €100 до €500 за ночь и больше. Все зависит от сезона, типа апартаментов и месторасположения. Проживание в хостелах – самый бюджетный вариант. Плата стартует от €50.

Стоимость продуктов в магазинах значительно выше, чем в соседних Франции и Италии. К примеру, хлеб можно купить за €2-3, фрукты – за €5-10, рыбу и морепродукты – за €30-40, овощи – за €5-10. Кстати, на рынках гораздо дешевле.

В городе хорошо развита сеть общественного транспорта. Билет на автобус или поезд обойдется примерно в €2.

Начальная плата за поездку на такси составляет €5, а затем доплачивается €2 за километр.

Стоимость аренды автомобиля стартует от €100 в день.

Крошечное государство привлекает туристов элегантностью и эксклюзивностью. Окунитесь в атмосферу роскоши. Монако ждет вас!

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