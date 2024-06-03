Профессиональные повара назвали 10 городов с лучшей едой в мире

Находясь за границей, всегда хочется погрузиться в иностранную культуру. Посещение исторических достопримечательностей, популярных мест и визиток новой страны – не единственное, что интересует туристов.

Еда – неотъемлемая часть каждого путешествия. Предлагаем посмотреть подборку городов мира с лучшей кухней, которую назвали шеф-повара Time Out Market, созданную изданием Express.

1. Неаполь, Италия

Неаполь – самый большой город Италии, известный своей пиццей. Местные жители рекомендуют отведать портафильо, которую называют "самым дешевым кусочком города".

2. Йоханнесбург, Южная Африка

Йоханнесбург – город, в котором можно найти кафе и рестораны со всеми африканскими блюдами. Однако местные гордятся своими деликатесами: банни чоу - буханка белого хлеба, наполненная кари с салатом и кота сэндвичем - хлеб с начинкой из чипсов, колбасы, яйца, говяжьей котлеты и сыра.

3. Лима, Перу

Лима – город, являющийся столицей не только Перу, но и кулинарии Южной Америки. Здесь находятся лучшие в мире рестораны, в которых готовят севиче – блюдо из морепродуктов, а местные заведения предлагают отведать arroz con pollo – запеченную курицу с рисом и овощами.

4. Хошимин, Вьетнам

Хошимин – город Вьетнама, который привлекает многих гурманов. Разнообразие гастрономических рынков предлагает туристам блюда от бутербродов бан ми – багета, наполненного мясом, соусами и овощами, до традиционного супа фо – говяжего бульона с лапшой, кусочками курятины или говядины со специями.

5. Пекин, Китай

Пекин – город, который обрадует деликатесами любителей мяса, но никак не вегетарианцев. Наиболее узнаваемым блюдом столицы Китая является утка по-пекински, а самым популярным завтраком считают цзяньбин – блин из кляра, начиненные ветчиной и соусами.

6. Бангкок, Таиланд

Столица Таиланда собрала у себя уличный стрит фуд и изысканные блюда из ресторанов, отмеченных звездами Мишлен. Сочетание необычных вкусов местной кухни привлекает туристов, а наибольшую популярность приобрел салат сом тум, приготовленный из папайи.

7. Куала-Лумпур, Малайзия

Куала-Лумпур – столица Малайзии, объединяющая в себе малайскую, китайскую и индийскую культуры. Посещая ночные киоски сложно остановиться только на одном угощении, однако обратите внимание на блюдо наси лемак, состоящее из риса, кокосового молока, хрустящих анчоусов, огурца и вареного яйца.

8. Мумбаи, Индия

Самые разнообразные блюда из всей Индии можно отведать в городе Мумбаи. Собранные здесь ингредиенты, специи, пряности и вкусы раскроют все особенности кухни страны. Обязательными для дегустации блюдами города считаются: порок пав, фаршированные булочки и остро-пряный соус чатни.

9. Дубай, ОАЭ

Дубай один из самых развитых городов мира, сочетающий в себе культуру разных народов. Здесь вы можете отведать Китайскую, Филиппинскую, Индийскую, Пакистанскую, Бангладешскую и Африканскую кухни. Но, несмотря на этнографическое разнообразие, особое внимание следует уделить местным блюдам: рису, шаурме и курице гриль.

10. Портленд, США

Портленд – город в штате Орегон с лучшей едой в США. Его гастрономическое разнообразие поражает. Здесь собрано наибольшее количество блюд и напитков со всей страны. Однако обязательной для дегустации считается пицца.

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