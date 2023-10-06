Мальдивы, Венеция, Лапландия и другие курорты оказались под угрозой исчезновения: почему 2040-2050 годы могут стать решающими

Туристические компании бьют тревогу из-за климатических изменений, которые могут навсегда изменить привычные путешествия уже в 2040-50-х годах. Популярные тропические курорты станут слишком жаркими, острова уйдут под воду, а снежные склоны превратятся в "голые" горы.

Об этом говорится в новом отчете, который заказала компания Intrepid Travel в партнерстве с агентством прогнозирования The Future Laboratory, пишет Daily Mail. Однако чиновникам предложили действенные шаги, как предотвратить глобальные изменения в сфере туризма.

Что угрожает популярным направлениям?

Глобальное потепление предполагает, что, например, Лапландия, потеряет свою популярность и не сможет принимать туристов из-за слишком короткой зимы. Уже сейчас некоторые горнолыжные курорты Европы закрываются, ведь снег тает на склонах слишком быстро.

Видео дня

Мальдивы, Джакарта и другие курорты у воды будут почти полностью затоплены к 2050 году из-за повышения уровня моря. Это также угрожает такими направлениями, как Венеция и Амстердам.

Что делать?

По мнению компании Intrepid, к 2040 году правительства каждой страны должны будут ввести правила для регулирования заработанных средств. Целесообразно, чтобы большая часть денег, потраченных туристами в том или ином направлении, оставалась в местной экономике, где их направят на решение локальных климатических проблем.

Также придется более тщательно отслеживать выбросы углекислого газа, что поможет дольше избегать глобального потепления. Экологически чистые дома и переработанные материалы будут способствовать сохранению экологии, а развитие железнодорожного сообщения станет лучшей альтернативой для поездок, чем автомобили и самолеты.

Компании также стремятся развиваться в области "виртуальных каникул", чтобы дать возможность туристам исследовать новые места, не путешествуя в них, и, как следствие, уменьшая количество выбросов в атмосферу.

Ранее OBOZREVATEL писал, что горнолыжный курорт Ля Самбуи близ Монблана во французских Альпах решил демонтировать свои подъемники. Все потому, что глобальное потепление сократило лыжный сезон до нескольких недель.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!